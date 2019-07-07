Форвард «Эвертона» Генри Оньекуру может оказаться в ЦСКА. Представитель футболиста опроверг данные о том, что нападающий отказался от перехода в российский клуб. Напомним, что по имеющимся данным, Оньекуру предпочёл остаться в «Галатасарае», который сыграет в Лиге чемпионов.

Агент: Оньекуру не отказывался от перехода в ЦСКА

Политика «Рустави 2» отстранил от эфира оскорбившего Путина ведущего Грузинский телеканал «Рустави 2» на два месяца отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, который накануне грубо оскорбил президента России Владимира Путина.

Политика Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».

Политика Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.

Происшествия Жительница Петербурга погибла от того, что ей на голову упал телевизор Тяжелый телевизор старой ламповой модели был выброшен из квартиры девятого этажа. Погибшей женщине было всего тридцать лет.

Происшествия Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.

Происшествия В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.

Политика СМИ сообщают о возможной отставке губернатора Архангельской области Ранее РБК сообщал о предстоящей отставке губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.

Политика В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.

Экономика Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.

Политика Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.

Экономика Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.

Экономика Российский бизнес признали не готовым к цифровой трансформации 91% российских компаний используют устаревающую бизнес-модель, и только у 4% есть стратегия цифровой трансформации.

Экономика Греф предупредил инвесторов в цифровые компании о пузыре на рынке Инвесторы, получая дивиденды компаний традиционных отраслей, инвестируют свои средства в акции цифровых компаний, что приводит к еще большему росту их капитализации и увеличению доступных им ресурсов, в результате это провоцирует пузырь на рынке, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри крестили сына Арчи 6 июля в частной часовне Виндзорского замка прошли крестины сына Меган Маркл и принца Гарри.

Авто Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6 В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.

Происшествия Российская гандболистка погибла в Польше Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.

Общество «Макдоналдс» в России могут оштрафовать из-за шестирублёвого соуса Санкт-Петербургское управление ФАС признало компанию виновной в нарушении закона о рекламе. А причиной всему стал обычный соус за 6 рублей.

Общество В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.

Авто BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.

Музыка Швейцарская пилотажная группа перепутала место своего выступления Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse выступила не перед теми зрителями, перепутав место выступления.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели.

Общество День семьи, любви и верности отмечают в России Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.