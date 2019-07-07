Форвард «Эвертона» Генри Оньекуру может оказаться в ЦСКА. Представитель футболиста опроверг данные о том, что нападающий отказался от перехода в российский клуб. Напомним, что по имеющимся данным, Оньекуру предпочёл остаться в «Галатасарае», который сыграет в Лиге чемпионов.

Агент: Оньекуру не отказывался от перехода в ЦСКА

Политика На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.

Общество Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Политика Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".

Происшествия Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 23, сообщает ТАСС.

Энергетика Эксперты составили прогноз роста цен на бензин до 2024 года Средняя розничная цена на бензин составит в нынешнем году 48,36 рубля за литр. А к 2024 году она поднимется до 51,41 рубля.

Общество «Ласковый май» навсегда прекратит гастрольную деятельность в Грузии Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в социальных сетях сообщил, что его коллектив больше никогда не поедет в Грузию с гастролями.

Политика В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.

Гаджеты Илон Маск: Tesla начнёт модернизацию старых электромобилей в конце года Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) сообщил в воскресенье вечером в Твиттере, что компания «скорее всего» начнёт модернизацию старых электромобилей с помощью установки нового специализированного чипа Hardware 3 в конце четвёртого квартала этого года.

Общество Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.

Спорт Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".

Шоу-бизнес Топалов потратил на свадьбу с Тодоренко больше семи миллионов рублей Певец Влад Топалов потратил на свадьбу с телеведущей Региной Тодоренко свыше семи миллионов рублей.

Экономика Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.

Политика Симоньян напомнила грузинам слова, превращающие человека в «существо» Грузинский телеведущий Георгий Габуния перестал быть не только мужчиной, но и человеком, когда позволил себе оскорбить покойных родителей президента РФ.

Происшествия Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково «Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Финансы Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте Ставки по базовой линейке для массовых клиентов снижены на разные величины: от 0,45 до 0,55 процентного пункта в рублях и от 0,05 до 0,75 процентного пункта в долларах США в зависимости от срока, суммовой градации и наличия опций пополнения и снятия средств, говорится в ответе Сбербанка.

Общество Название станции на русском языке убрали в тбилисском метро Название станции "Делиси" на русском языке убрали со стены в метров Тбилиси, сообщил грузинский Первый канал со ссылкой на Тбилисскую транспортную компанию.

Политика Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.

Шоу-бизнес Плющенко ответил на обвинения фанатов в хвастовстве Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил на критику фанатов, передает Sport24.

Общество Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.

Музыка Несостоявшийся юбилей: в России вспоминают Жанну Фриске Певице Жанне Фриске, которая умерла от рака, 8 июля исполнилось бы 45 лет. «Мойка78» решила вспомнить яркие моменты из биографии певицы.

Политика Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Веры Брежневой рассекретила своего возлюбленного 37-летняя Вера Брежнева воспитывает 18-летнюю дочь Соню Киперман, которую она родила от украинского чиновника Виталия Войченко.

Игры Ради игр Bethesda вроде DOOM и «Скайрима» многие покупают Nintendo Switch Старший вице-президент Bethesda по маркетингу Пит Хайнс в интервью GamesIndustry.biz рассказал, что многие пользователи приобретают себе Nintendo Switch в первую очередь ради игр компании вроде DOOM и The Elder Scrolls V: Skyrim.

Общество МЧС предупредило жителей Подмосковья о ветре и грозе с градом В ГУ МЧС РФ по Московской области предупредили жителей Подмосковья о порывистом ветре до 15-ти метров в секунду и грозе с градом, которые ожидаются в ближайшие часы и продолжаться до вечера понедельника, 8 июля.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили привязанного к столбу пятилетнего мальчика Представители органов опеки обнаружили в Мышкинском районе Ярославской области пятилетнего мальчика из приемной семьи, привязанного к столбу.