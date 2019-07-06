Агент Нойера не исключил уход голкипера из «Баварии»

Спорт день за днем

Общество Умер режиссер Владимир Двинский Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.

Происшествия Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".

Общество Соболь торжественно передала избиркому «рисованные» подписи В избирательной комиссии могут забраковать её поддельные подписи, и тогда Соболь, скорей всего, начнет обвинять «режим», который якобы не допустил «независимого кандидата».

Происшествия Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве 4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.

Общество В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра и гроза МЧС России предупредило жителей Москвы о грозе и сильном ветре в городе в ближайшие часы.

Происшествия В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.

Политика Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.

Происшествия Перевернувшийся в Черном море катамаран был многократно перегружен Катамаран, перевернувшийся в Черном море, был перегружен в пять раз, 6 июля сообщила пресс-служба южного Следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК).

Спорт Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020 Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.

Музыка Клип Реввы за сутки набрал более четырех миллионов просмотров В конце июня хитом хостинга стал клип группы Little Big I’M OK – за сутки он набрал более пяти миллионов просмотров.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за крестных Ранее были названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл.

Политика В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Политика Зеленский назначил нового главу Закарпатской области Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Игоря Бондаренко.

Общество Путин поздравил со столетием музейные комплексы Архангельской области Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо организаторам и гостям мероприятий, которые приурочены к столетию Вельского краеведческого музея имени В.Ф.Кулакова, Каргопольского государственного музея и Сольвычегодского историко-художественного музея.

Футбол Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок "Локомотив" взял Кубок России после матча с "Уралом" в финале, игра завершилась со счетом 1:0.

Политика В Иране пригрозили захватом британского танкера Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».

Происшествия Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.