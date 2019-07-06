Футбол
Агент Нойера не исключил уход голкипера из «Баварии»Sport24.ru 06:59
Агент вратаря «Баварии» Мануэля Нойера оценил перспективы дальнейшего пребывания голкипера в клубе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:23, Вашингтон
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Полиция Турции нашла используемое в ядерном оружии вещество в машине
Калифорний — радиоактивное вещество, которое используется при производстве ядерного оружия. Стоимость 18,1 г оценивается в $72 млн.
Обновлено в 09:19
Футбол
Лофтус-Чик продлил контракт с «Челси»
Обновлено в 09:56
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Соболь торжественно передала избиркому «рисованные» подписи
В избирательной комиссии могут забраковать её поддельные подписи, и тогда Соболь, скорей всего, начнет обвинять «режим», который якобы не допустил «независимого кандидата».
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Пугачева позвонила в РЖД после скандала
Обновлено в 10:23
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Общество
В Москве в ближайшие часы ожидается усиление ветра и гроза
МЧС России предупредило жителей Москвы о грозе и сильном ветре в городе в ближайшие часы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение
Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено в 10:43
Политика
Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Перевернувшийся в Черном море катамаран был многократно перегружен
Катамаран, перевернувшийся в Черном море, был перегружен в пять раз, 6 июля сообщила пресс-служба южного Следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК).
Обновлено в 09:15
Спорт
Баскетболистки сборной России не выступят на ОИ-2020
Встреча в Белграде завершилась со счетом 52:57. Другой матч за выход в квалификацию ОИ-2020 завершился победой команды Бельгии.
Обновлено в 11:06
Музыка
Клип Реввы за сутки набрал более четырех миллионов просмотров
В конце июня хитом хостинга стал клип группы Little Big I’M OK – за сутки он набрал более пяти миллионов просмотров.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разругались из-за крестных
Ранее были названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 04:30
Футбол
«Спартак» официально объявил об уходе Боккетти
Обновлено в 07:19
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский назначил нового главу Закарпатской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Игоря Бондаренко.
Обновлено в 08:16
Общество
Путин поздравил со столетием музейные комплексы Архангельской области
Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительное письмо организаторам и гостям мероприятий, которые приурочены к столетию Вельского краеведческого музея имени В.Ф.Кулакова, Каргопольского государственного музея и Сольвычегодского историко-художественного музея.
Обновлено в 11:08
Наука
Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода
Обновлено в 10:30
Футбол
Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок
"Локомотив" взял Кубок России после матча с "Уралом" в финале, игра завершилась со счетом 1:0.
Обновлено в 01:59
Космос
Получены первые сигналы от LightSail 2
Обновлено в 09:44
Игры
В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»
Обновлено в 10:13
Политика
В Иране пригрозили захватом британского танкера
Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21
Шоу-бизнес
Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России
Обновлено в 02:36
Культура
Венский фестиваль в Екатеринбурге приостановят на два дня
Обновлено в 00:56
Происшествия
Предполагаемый отравитель Скрипалей несколько раз ездил в Швейцарию
Как пишет The Insider, в третий раз в Швейцарии Сергеев встречался с сотрудниками ГРУ Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей.
Обновлено в 10:41
Культура
Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»
Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы.
Обновлено в 01:58