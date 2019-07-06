Агент Нойера не исключил уход голкипера из «Баварии»

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Культура Люк Бессон покажет самого опасного киллера 11 июля в кинотеатрах начнут показывать "Анну", новый фильм Люка Бессона.

Политика Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.

Происшествия Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Происшествия Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.

Происшествия Здание прокуратуры Петербурга окутало неизвестным газом Здание прокуратуры Санкт-Петербурга окутало неизвестным газом, пишет «Фонтанка». Видео инцидента публикует 78.ru.

Футбол «Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.

Происшествия Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.

Происшествия Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.

Транспорт Более 600 рейсов отменены в аэропорту Пекина Почти 600 авиарейсов были отменены сегодня, 6 июля, в пекинском международном аэропорту «Шоуду» из-за плохих погодных условий.

Авто В свет вышел последний Mahindra Thar 700 На индийский авторынок вышел внедорожник Mahindra Thar 700 Signature Edition.

Происшествия Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.

Здоровье Опасное заболевание пошло на спад: не заболел ни один ребенок Врачи отмечают еще одно положительное явление: впервые с начала 2019 года за неделю не заболел ни один ребенок.

Общество Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата.

Баскетбол Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс» Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.