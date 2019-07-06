Футбол

Агент Нойера не исключил уход голкипера из «Баварии»Sport24.ru 06:59

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Агент вратаря «Баварии» Мануэля Нойера оценил перспективы дальнейшего пребывания голкипера в клубе.
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Мануэль Нойер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии. Участник двух чемпионатов Европы и трёх чемпионатов мира. Чемпион мира 2014 года.
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