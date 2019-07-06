Футбол
Агент Нойера не исключил уход голкипера из «Баварии»Sport24.ru 06:59
Агент вратаря «Баварии» Мануэля Нойера оценил перспективы дальнейшего пребывания голкипера в клубе.
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Мощнейшее за 20 лет землетрясение произошло в Калифорнии
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Кто-то отметил, что артистка стала еще стройнее, чем до родов, и светится от счастья, другие назвали Савельеву усталой и измотанной.
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Комедия «Маска» может получить ремейк с женщиной в главной роли.
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Люк Бессон покажет самого опасного киллера
11 июля в кинотеатрах начнут показывать "Анну", новый фильм Люка Бессона.
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Политика
Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп сможет решить вопрос строительства газопровода «Северный поток – 2» в пользу Киева.
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Происшествия
Следователи нашли родителей избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки найдена, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
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Происшествия
Микроавтобус опрокинулся в кювет под Воронежем
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Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали
Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
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В Half-Life Decay обнаружили забавную «пасхалку»
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Шоу-бизнес
Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек
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Здание прокуратуры Петербурга окутало неизвестным газом
Здание прокуратуры Санкт-Петербурга окутало неизвестным газом, пишет «Фонтанка». Видео инцидента публикует 78.ru.
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Футбол
«Атлетико» выкупил права на футболиста «Челси» Морату
Испанский футбольный клуб "Атлетико" выкупил права на нападающего английского "Челси" Альваро Морату.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков
Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной
На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:00
Транспорт
Более 600 рейсов отменены в аэропорту Пекина
Почти 600 авиарейсов были отменены сегодня, 6 июля, в пекинском международном аэропорту «Шоуду» из-за плохих погодных условий.
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Авто
В свет вышел последний Mahindra Thar 700
На индийский авторынок вышел внедорожник Mahindra Thar 700 Signature Edition.
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Происшествия
Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве
Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Футбол
«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти
Обновлено в 07:43
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
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Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
Обновлено в 03:30
Общество
Умер режиссер Владимир Двинский
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Здоровье
Опасное заболевание пошло на спад: не заболел ни один ребенок
Врачи отмечают еще одно положительное явление: впервые с начала 2019 года за неделю не заболел ни один ребенок.
Обновлено в 07:51
Общество
Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов
Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата.
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Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»
Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
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В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»
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Происшествия
В Москве из НИИ украли три миллиона рублей
Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28