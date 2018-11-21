Футбол
Агент Нинковича: «„Спартак“ действительно проявлял интерес к Николе»
Агент Нинковича: «„Спартак“ действительно проявлял интерес к Николе»Матч ТВ11:13
Агент полузащитника «Асколи» Николы Нинковича Неманья Богданович прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется московский «Спартак».
Матч ТВ11:13
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Футбол
Дзюба был признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций
Болельщики назвали нападающего сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком команды в матчах Лиги наций, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:51
Футбол
Казанский «Зенит» обыграл «Франкфурт» в волейбольной Лиге чемпионов
Казанский "Зенит" обыграл немецкий "Франкфурт" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:11
Футбол
«Енисею» разрешили принять «Ахмат» в крытом манеже
Бюро исполкома РФС разрешило "Енисею" принять "Ахмат" в матче 16-го тура РПЛ в крытом манеже в Красноярске, сообщает официальный сайт союза.
Обновлено в 13:46
Футбол
Эвра показал, как целует, лижет и шлепает курицу
Француз целует, лижет и шлепает мертвое животное.
Обновлено в 13:54
Футбол
Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Обновлено в 13:13
Футбол
Козлов вернулся в общую группу «Динамо»
Обновлено в 13:23
Футбол
Валуев встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ростовом»
Обновлено в 12:04
Футбол
Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»
Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 12:34
Футбол
Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»
Обновлено в 08:49
Футбол
Экс-гендиректор «Ювентуса» Маротта приступил к работе в «Интере»
Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта, несмотря на отсутствие официального объявления о назначении на пост генерального директора «Интера», уже приступил к работе в миланском клубе, сообщает FC Inter News.
Обновлено в 12:48
Футбол
«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов
Обновлено в 10:26
Футбол
Касильяс может перейти в команду MLS
Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 09:42
Футбол
Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за комментарий в отношении арбитра, сообщает BBC.
Обновлено в 10:47
Футбол
Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»
Ранее испанские СМИ сообщили, что тренер уже ведет переговоры по этому поводу.
Обновлено в 12:56
Футбол
«Зенит» может подписать Лаксальта. Летом переговоры сорвались
Летом сообщалось, что «Зенит» вел переговоры о трансфере Лаксальта, но не cмог договориться с «Дженоа» о сумме перехода.
Обновлено в 13:49