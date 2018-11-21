Футбол
Агент Нинковича: «„Спартак“ действительно проявлял интерес к Николе»
Агент Нинковича: «„Спартак“ действительно проявлял интерес к Николе»Матч ТВ11:13
Агент полузащитника «Асколи» Николы Нинковича Неманья Богданович прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется московский «Спартак».
Матч ТВ11:13
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Футбол
Болельщики признали Дзюбу лучшим игроком сборной России в Лиге наций
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком сборной России по итогам выступления национальной команды в Лиге наций.
Обновлено в 12:21
Футбол
Экс-гендиректор «Ювентуса» Маротта приступил к работе в «Интере»
Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта, несмотря на отсутствие официального объявления о назначении на пост генерального директора «Интера», уже приступил к работе в миланском клубе, сообщает FC Inter News.
Обновлено в 12:21
Футбол
Валуев встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ростовом»
Обновлено в 12:04
Футбол
Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права
Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права на машину.
Обновлено в 11:55
Футбол
Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за комментарий в отношении арбитра, сообщает BBC.
Обновлено в 10:47
Футбол
Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»
Обновлено в 08:49
Футбол
«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов
Обновлено в 10:26
Футбол
Касильяс может перейти в команду MLS
Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 09:42
Футбол
Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»
Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 09:36
Футбол
Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»
Ранее испанские СМИ сообщили, что тренер уже ведет переговоры по этому поводу.
Обновлено в 09:58
Футбол
Мотта придумал революционную схему в футболе
Тренер юношеской команды ПСЖ Тиаго Мотта предложил новую революционную схему построения футбольной команды.
Обновлено в 12:09
Футбол
Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник вышел на работу
Начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак, пострадавший в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел на работу после больничного.
Обновлено в 11:45
Футбол
«Зенит» может вернуться к трансферу Лашальта
Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» может вернуться к идее с приобретением крайнего полузащитника сборной Уругвая Диего Лашальта, который минувшим летом перебрался в «Милан» из «Дженоа».
Обновлено в 12:20
Футбол
Football Leaks рассказал, как «Манчестер Сити» торгует африканцами
"Манчестер Сити" использует академию "Право на мечту" для торговли африканскими футболистами, сообщает Spiegel со ссылкой на Football Leaks.
Обновлено в 12:11
Футбол
Игнашевич пошутил над нынешним поколением футболистов, которое «не курит и не пьет»
Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в Инстаграме выложил фотографию футболистов команды с тренировки в тренажерном зале.
Обновлено в 10:54