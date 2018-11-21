Агент полузащитника «Асколи» Николы Нинковича Неманья Богданович прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется московский «Спартак».

Агент Нинковича: «„Спартак“ действительно проявлял интерес к Николе»

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