Футбол

Агент Нинковича: «„Спартак“ действительно проявлял интерес к Николе»
Матч ТВ
11:13

Агент полузащитника «Асколи» Николы Нинковича Неманья Богданович прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется московский «Спартак».
Матч ТВ11:13

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Агент Нинковича: «„Спартак“ только собирал информацию, но предложений не делал»

Sport24.ru11:38

«Спартак» хотел подписать хавбека «Асколи»

News.ru11:36

Агент Нинковича: «„Спартак“ действительно проявлял интерес к Николе»

Матч ТВ11:13

Агент Нинковича: «„Спартак“ действительно проявлял интерес к Николе»

Sportbox.RU11:13

Агент: «„Спартак“ действительно проявлял интерес к Нинковичу»

Спорт-Экспресс10:06

Агент Нинковича: «„Спартак“ собирал информацию о Николе, но предложений не делал»

Sports.ru11:43

Агент хавбека «Асколи» Нинковича подтвердил интерес со стороны «Спартака»

Бомбардир.ру10:23
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Футбол

Болельщики признали Дзюбу лучшим игроком сборной России в Лиге наций

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком сборной России по итогам выступления национальной команды в Лиге наций.
Обновлено в 12:21
Футбол

Экс-гендиректор «Ювентуса» Маротта приступил к работе в «Интере»

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта, несмотря на отсутствие официального объявления о назначении на пост генерального директора «Интера», уже приступил к работе в миланском клубе, сообщает FC Inter News.
Обновлено в 12:21
Футбол

Валуев встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ростовом»

Обновлено в 12:04
Футбол

Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права

Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права на машину.
Обновлено в 11:55
Футбол

Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за комментарий в отношении арбитра, сообщает BBC.
Обновлено в 10:47
Футбол

Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»

Обновлено в 08:49
Футбол

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов

Обновлено в 10:26
Футбол

Касильяс может перейти в команду MLS

Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 09:42
Футбол

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 09:36
Футбол

Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»

Ранее испанские СМИ сообщили, что тренер уже ведет переговоры по этому поводу.
Обновлено в 09:58
Футбол

Мотта придумал революционную схему в футболе

Тренер юношеской команды ПСЖ Тиаго Мотта предложил новую революционную схему построения футбольной команды.
Обновлено в 12:09
Футбол

Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник вышел на работу

Начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак, пострадавший в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел на работу после больничного.
Обновлено в 11:45
Футбол

«Зенит» может вернуться к трансферу Лашальта

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» может вернуться к идее с приобретением крайнего полузащитника сборной Уругвая Диего Лашальта, который минувшим летом перебрался в «Милан» из «Дженоа».
Обновлено в 12:20
Футбол

Football Leaks рассказал, как «Манчестер Сити» торгует африканцами

"Манчестер Сити" использует академию "Право на мечту" для торговли африканскими футболистами, сообщает Spiegel со ссылкой на Football Leaks.
Обновлено в 12:11
Футбол

Игнашевич пошутил над нынешним поколением футболистов, которое «не курит и не пьет»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в Инстаграме выложил фотографию футболистов команды с тренировки в тренажерном зале.
Обновлено в 10:54
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Никола Нинкович
Сербский футболист
Serbian professional footballer who plays as an attacking midfielder for Serie B side Ascoli.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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