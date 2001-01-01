Форвард "Лилля" Николя Пепе может продолжить карьеру в "Наполи". Агент 24-летнего ивуарийца - Жорже Мендеш - прибыл на переговоры в Италию, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Агент Николя Пепе прибыл на переговоры с «Наполи»

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