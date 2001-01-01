Футбол
Агент Николя Пепе прибыл на переговоры с «Наполи»Спорт-Экспресс вчера в 10:11
Форвард "Лилля" Николя Пепе может продолжить карьеру в "Наполи". Агент 24-летнего ивуарийца - Жорже Мендеш - прибыл на переговоры в Италию, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Политика
Россияне с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву
Самолёт из Кишинёва, на борту которого находятся члены экипажа российского танкера, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, приземлился в московском аэропорту Домодедово.
Обновлено вчера в 21:44
Общество
Штормовое предупреждение в связи с ливнями объявлено в Приамурье
В Приамурье в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 00:48
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено вчера в 18:11
Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Политика
Британия вводит ограничение на экспорт в Россию подводных аппаратов
Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.
Обновлено в 01:34
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Музыка
Уральский фестиваль «Старый Новый Рок» прекращает существование
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Мосгоризбирком пообещал подать заявление в СК на Соболь
Мосгоризбирком обвинил Любовь Соболь в срыве заседания комиссии и пообещал обратиться в Следственный комитет по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий, сообщил РИА «Новости» член комиссии Дмитрий Реут.
Обновлено в 02:35
Политика
Задержан министр финансов Астраханской области
Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 02:58
Гаджеты
BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих
Корпус мобильного телефона сделали из толстого пластика, а разъем питания прикрыли резиновой заглушкой.
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Главного судебного пристава Пермского края арестовали до 13 сентября
В Перми Дзержинский суд арестовал на месяц и 18 дней главу управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Пермскому краю Игоря Кожевникова.
Обновлено в 03:09
Общество
Мусорный полигон в Коломне закроют до конца 2019 года
Обновлено в 01:42
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
Обновлено в 03:20
Культура
Богомолов снимет сериал про «ангарского маньяка»
Обновлено вчера в 09:25
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Происшествия
В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко
В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
Обновлено вчера в 14:34
Космос
На спутнике «Метеор-М» перестала работать часть аппаратуры
На российском метеоспутнике «Метеор-М» номер 2, который вывели на орбиту в 2014 году, вышла из строя часть целевой аппаратуры.
Обновлено в 02:52
Политика
Организаторы выступления Трампа объяснили появление двуглавого орла
Пародийное изображение американской президентской печати с российским двуглавым орлом появилось на выступлении Дональда Трампа по ошибке, объяснили в компании, которая занималась организацией мероприятия с хозяином Белого дома, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:10
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Культура
Ольга Бузова получила травму во время концерта в Баку
Российская певица Ольга Бузова получила небольшую травму во время своего выступления на музыкальном фестивале «Жара» в Баку.
Обновлено в 01:51
Футбол
«Эвертон» представил проект нового стадиона
Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
Обновлено в 00:56
Здоровье
Минздрав хочет включить вакцину от папилломы в нацкалендарь прививок
Минздрав России поддержал идею включения в национальный календарь прививок вакцину от вируса папилломы человека, следует из письма ведомства за подписью замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой в ответ на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича ("Единая Россия").
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие
Сеул заявил о сходстве запущенных КНДР ракет и российских «Искандеров»
Запущенные Северной Кореей ракеты малой дальности были новым типом баллистических ракет, они похожи по техническим характеристикам на российские комплексы "Искандер", сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.
Обновлено вчера в 23:09