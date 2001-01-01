Футбол

Агент Неймара собирается вернуть игрока в ИспаниюЕвро-футбол.ру 05:55

Агент форварда "ПСЖ" Неймара начал работу по возвращению бразильца в испанскую Примеру. Как сообщает L'Equipe, речь идет исключительно о двух вариантах - "Барселона" или "Реал".
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Источник: Агент Неймара провел переговоры с «Барселоной» и «Реалом»

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