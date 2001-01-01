Футбол
Агент Неймара собирается вернуть игрока в ИспаниюЕвро-футбол.ру 05:55
Агент форварда "ПСЖ" Неймара начал работу по возвращению бразильца в испанскую Примеру. Как сообщает L'Equipe, речь идет исключительно о двух вариантах - "Барселона" или "Реал".
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Шоу-бизнес
Беременная возлюбленная Тимати Анастасия Решетова покинула Россию
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.
Обновлено в 05:52
Экономика
ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая
Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Авто
В Самаре протестировали российский беспилотник
Обновлено в 00:27
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Например, чиновники из Ивановской области сообщили о категории «ленивых» бедных, которые не умеют или не хотят использовать дополнительное имущество для улучшения уровня жизни — продать, сдать в аренду или выращивать продукты питания, если это земельный участок.
Обновлено в 01:15
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 05:42
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Экономика
«Кранэкс» и телекомпания «Барс» отбиваются от Следственного комитета
После обысков на «Кранэксе», владелец промышленной группы и телекомпании «Барс» Юрий Токаев, очевидно, начал информационную войну со Следственным комитетом.
Обновлено в 06:05
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Ростовской области загорелся цех по производству матрасов
Цех по производству матрасов загорелся в городе Азове Ростовской области, пострадавших нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Российский турист утонул в Таиланде
Обновлено в 03:53
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку Сарри
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:24
Культура
Госпитализирован актер и режиссер Александр Калягин
Художественный руководитель театра «Et Cetera», режиссер и актер Александр Калягин, доставлен утром в понедельник в одну из московских больниц, сообщает 17 июня Пятый канал.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя с парнем
Местная девушка отправилась на свидание со своим молодым человеком. После того как дело дошло до поцелуев, ей стало плохо.
Обновлено в 06:53
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Авто
Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в американской версии Rogue
Следующим большим нововведением в Nissan X-Trail нового поколения станет имплементация следующей версии фирменной системы полуавтономного вождения ProPilot.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом
Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ставропольском крае
Двое пострадавших в ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом на Ставрополье находятся в реанимации в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, семеро - в состоянии средней тяжести, один человек получил помощь амбулаторно, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ставропольского края.
Обновлено в 06:18
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и Коутиньо
«Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитников «Барселоны» Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо в качестве возможного усиления команды в летнее межсезонье.
Обновлено в 04:02
Политика
В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД
Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 04:27
Политика
Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Авто
Введение новых правил автотюнинга перенесли на год
Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
Наука
Физики научились готовить идеальные блинчики
Обновлено в 06:12