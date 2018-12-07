Футбол

Агент Моуринью опроверг слухи об уходе тренера из «МЮ»
Бомбардир.ру
11:05

Жорже Мендеш, агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, опроверг информацию о том, что специалист собирается покинуть клуб.
Бомбардир.ру11:05

Подробнее о событии

Агент Моуринью: «Жозе счастлив в „Манчестер Юнайтед“ и сосредоточен на этом клубе»

Sportbox.RU13:33

Агент Моуринью: «Жозе счастлив в „Манчестер Юнайтед“ и сосредоточен на этом клубе»

Матч ТВ13:33

Агент: «Моуринью доволен работой в „МЮ“ и не собирается покидать клуб»

Спорт-Экспресс10:54

Агент Моуринью: Жозе очень счастлив в «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт10:51

Агент Моуринью: Жозе счастлив в «Манчестер Юнайтед», а клуб доволен им

Чемпионат10:32

Жорже Мендеш: «Моуринью счастлив в „МЮ“, а клуб доволен им»

Sports.ru11:43

Агент: «Слухи об уходе Моуринью из „МЮ“ абсолютно не соответствуют действительности»

Sport24.ru09:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 14:26, Ашберн
Футбол

Ещенко перенес операцию и пропустит около полугода

Операция была сделана в одной из римских клиник. Отмечается, что на полное восстановление 34-летнему Ещенко потребуется около шести месяцев.
Обновлено в 14:21
Футбол

«Спартак» в меньшинстве обыграл «Анжи»

Добавим, что на 72-й минуте в составе «Спартака» красную карточку получил Даниил Лопатин. Первенство России среди молодежных команд.
Обновлено в 13:23
Футбол

Маурицио Сарри: «Не знаю, как побеждать Гвардиолу»

Обновлено в 14:19
Футбол

Аршавин вручит награду «Лучшего игрока месяца» Дриусси

"Зенит" – "Рубин": чемпионат России, онлайн-трансляция, 9 декабря, начало – 19.00 (мск). 👏 Андрей Аршавин вручит награду "Лучший игрок месяца" нападающему @zenit_spb Себастьяну Дриусси.
Обновлено в 13:03
Футбол

Агент Адриано: «Луис всегда хотел вернуться в „Интернасьонал“»

Обновлено в 13:35
Футбол

«Балтика» предложила своим футболиста самостоятельной искать себе новые клубы

Руководство калининградской "Балтики" предложило 11 футболистам самостоятельно искать себе новые клубы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:59
Футбол

«Ювентус» — «Интер»: стали известны стартовые составы команд

Туринский «Ювентус» и миланский «Интер» объявили стартовые составы на матч 15-го тура итальянской Серии А. «Ювентус»: Войцех Щенсны, Маттиа Де Шильо, Жоау Канселу, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Миралем Пьянич, Родриго Бентанкур, Блез Матюиди, Марио Манджукич, Пауло Дибала, Криштиану Роналду.
Обновлено в 14:00
Футбол

Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.
Обновлено в 14:11
Футбол

Перотти может перейти в «Бока Хуниорс»

К 30-летнему футболисту проявляет интерес "Бока Хуниорс". Финалист Кубка Либертадорес планирует подписать игрока следующим летом.
Обновлено в 13:46
Футбол

Гацкан награжден орденом «Трудовая слава»

Александр Гацкан награжден государственной наградой Республики Молдова Капитан нашей команды, полузащитник Александр Гацкан награжден орденом "Трудовая слава".
Обновлено в 14:03
Футбол

Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом

Несколько игроков лондонского клуба до начала сезона провели вечеринку, на которой употребляли шампанское, водку и веселящий газ.
Обновлено в 13:52
Футбол

«ПСЖ» договорился с «Аяксом» о трансфере де Йонга за 75 миллионов

Сделка состоится в зимнее трансферное окно и составит 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на хавбека претендует также «Барселона».
Обновлено в 14:11
Футбол

Галактионов назначен старшим тренером молодежной сборной России

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Михаила Галактионова исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России (игроки не старше 21 года).
Обновлено в 13:08
Футбол

Чалов: не испытывал никаких эмоций после победы над «Реалом»

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов признался, что не испытывал воодушевления после домашней победы над мадридским «Реалом» на групповом этапе Лиги чемпионов.
Обновлено в 11:39
Футбол

Килиан Мбаппе: «Рядом с Зиданом я почувствовал себя маленьким человеком»

У вас складывается ощущение, будто бы перед вами стоят 15 человек, а не один, — сказал Мбаппе.
Обновлено в 14:03
ещё по теме
Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное