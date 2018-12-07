Футбол

Агент Моуринью опроверг слухи об уходе тренера из «МЮ»
Бомбардир.ру
11:05

Жорже Мендеш, агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, опроверг информацию о том, что специалист собирается покинуть клуб.
Бомбардир.ру11:05

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Агент: «Моуриньо не собирается покидать „Манчестер Юнайтед“»

Soccer.ru11:25

Агент: «Моуринью доволен работой в „МЮ“ и не собирается покидать клуб»

Спорт-Экспресс10:54

Агент Моуринью: Жозе очень счастлив в «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт10:51

Агент Моуринью: Жозе счастлив в «Манчестер Юнайтед», а клуб доволен им

Чемпионат10:32

Жорже Мендеш: «Моуринью счастлив в „МЮ“, а клуб доволен им»

Sports.ru11:43

Агент Моуринью опроверг слухи об уходе тренера из «МЮ»

Бомбардир.ру11:05

Агент: «Слухи об уходе Моуринью из „МЮ“ абсолютно не соответствуют действительности»

Sport24.ru09:32
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Автоматически обработано 7135 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Футбол

Футбольный клуб «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства РПЛ

Футбольный клуб "Анжи" получил финансовую поддержку от руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками.
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Игрок «Спартака» может вернуться в Бразилию

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Маурицио Сарри: «Не знаю, как побеждать Гвардиолу»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о том, чего он ожидает от матча против «Манчестер Сити».
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«Спартак» в меньшинстве обыграл «Анжи» в молодежном первенстве

Футболисты московского "Спартака" в меньшинстве одержали волевую победу над махачкалинским "Анжи" в матче 17-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 10:30
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«Балтика» предложила 11 футболистам искать новые клубы

Представитель ФНЛ "Балтика" объявила об оптимизации расходов на 2019-й год, предложив сразу 11 игрокам начать самостоятельный поиск новых команд.
Обновлено в 12:39
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«Боку Хуниорс» не признали победителем Кубка Либертадорес

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не стала признавать аргентинский клуб "Бока Хуниорс" победителем Кубка Либертадорес 2018 года, сообщает ТАСС.
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Семак: есть игроки, участие которых в игре с «Рубином» под вопросом

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что участие некоторых игроков "сине-бело-голубых" в матче чемпионата России против казанского "Рубина" под вопросом.
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Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом

Несколько игроков лондонского клуба до начала сезона провели вечеринку, на которой употребляли шампанское, водку и веселящий газ.
Обновлено в 12:02
Футбол

Чалов назвал самое яркое событие 2018 года

Форвард московского ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, какое из произошедших в 2018 году событий стало для него самым ярким.
Обновлено в 12:36
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Галактионов стал тренером молодежной сборной России

Российский футбольный союз сообщает о назначении экс-наставника "Ахмата" Михаила Галактионова исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России.
Обновлено в 11:10
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Пранделли назначен на пост главного тренера «Дженоа»

«Дженоа» в официальном «твиттере» объявил о назначении Чезаре Пранделли на пост главного тренера клуба.
Обновлено в 11:46
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«Бавария» хочет выкупить у «Далласа» центрального защитника

«Бавария» намерена выкупить права на американского защитника Криса Ричардса.
Обновлено в 12:13
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Глушаков обвинил жену в мошенничестве и написал заявление в полицию

Накануне появилась информация, что капитан московского «Спартака» написал заявление в полицию на супругу. Он обвиняет ее в мошенничестве.
Обновлено в 12:44
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«ПСЖ» договорился с «Аяксом» о трансфере де Йонга за 75 миллионов

Сделка состоится в зимнее трансферное окно и составит 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на хавбека претендует также «Барселона».
Обновлено в 12:00
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Ривалдо: Роналду заслужил «Золотой мяч» больше, чем кто-либо другой

Ранее старшая сестра нападающего Ювентуса Эльма Авейру заявила, что Модрич незаслуженно стал обладателем Золотого мяча.
Обновлено в 12:24
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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