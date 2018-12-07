Футбол

Агент Моуринью опроверг слухи об уходе тренера из «МЮ»
Бомбардир.ру
11:05

Жорже Мендеш, агент главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, опроверг информацию о том, что специалист собирается покинуть клуб.
Бомбардир.ру11:05

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Агент: «Моуринью доволен работой в „МЮ“ и не собирается покидать клуб»

Спорт-Экспресс10:54

Агент Моуринью: Жозе очень счастлив в «Манчестер Юнайтед»

Советский спорт10:51

Агент Моуринью: Жозе счастлив в «Манчестер Юнайтед», а клуб доволен им

Чемпионат10:32

Агент Моуринью опроверг слухи об уходе тренера из «МЮ»

Бомбардир.ру11:05

Агент: «Слухи об уходе Моуринью из „МЮ“ абсолютно не соответствуют действительности»

Sport24.ru09:32
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Футбол

Адиев: «Анжи» получил деньги от РПЛ

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой поддержке со стороны Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 10:53
Футбол

«Спартак» в меньшинстве обыграл «Анжи» в молодежном первенстве

Футболисты московского "Спартака" в меньшинстве одержали волевую победу над махачкалинским "Анжи" в матче 17-го тура первенства России среди молодежных команд.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Интернасьонал» хочет подписать нападающего «Спартака»

Обновлено в 10:57
Футбол

Сергей Семак: «Понимаю, почему „Зенит“ часто проигрывает на выезде»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 16-го тура премьер-лиги с "Рубином" отметил, что нужно уделить внимание обороне на стандартах, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
Обновлено в 05:46
Футбол

Маурицио Сарри: «Не знаю, как побеждать Гвардиолу»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри рассказал о том, чего он ожидает от матча против «Манчестер Сити».
Обновлено в 11:04
Футбол

Игроки «Арсенала» перед сезоном устроили вечеринку с веселящим газом

Несколько игроков лондонского клуба до начала сезона провели вечеринку, на которой употребляли шампанское, водку и веселящий газ.
Обновлено в 10:24
Футбол

«Боку Хуниорс» не признали победителем Кубка Либертадорес

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не стала признавать аргентинский клуб "Бока Хуниорс" победителем Кубка Либертадорес 2018 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:43
Футбол

Галактионов назначен старшим тренером молодежной сборной России

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Михаила Галактионова исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России (игроки не старше 21 года).
Обновлено в 10:24
Футбол

«Урал» уколол «Спартак» и «Енисей» в билетной программе

Разработаны 3 вида билетной программы, информирует пресс-служба клуба в Твиттере.
Обновлено в 10:41
Футбол

Бийол назвал самые запомнившиеся матчи в составе ЦСКА

Бийол перешел в ЦСКА летом 2018 года. В составе армейского клуба он провел 16 матчей и отметился одной голевой передачей.
Обновлено в 11:06
Футбол

«Дженоа» подтвердил назначение главным тренером Пранделли

Обновлено в 07:45
Футбол

«Арсенал» подтвердил, что Холдинг выбыл до конца сезона

Лондонский "Арсенал" подтвердил информацию о том, что защитник Роб Холдинг получил серьезную травму в матче против "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 08:29
Футбол

Менди может покинуть «Манчестер Сити» летом

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди может покинуть клуб летом 2019 года.
Обновлено в 10:41
Футбол

Слуцкий и братья Березуцкие посетили матч «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло»

Обновлено в 08:03
Футбол

Глушаков обвинил жену в мошенничестве и заявил на неё в полицию

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков написал заявление в полицию на свою супругу Дарью, обвинив ее в мошенничестве.
Обновлено в 09:54
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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