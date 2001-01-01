Футбол

Агент: «Могу лишь надеяться, что Бэйл продолжит играть за „Реал“»Евро-футбол.ру вчера в 17:11

Агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт дал комментарий по поводу непопадания валлийца в заявку на игру с "Реал Сосьедадом".
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Агент Бэйла: «Могу только надеется, что футболист останется в „Реале“»

Матч ТВ06:32

Агент Бэйла – о будущем игрока: «Всё в руках Зидана»

Евро-футбол.ру06:11

Агент Бэйла: «Все в руках Зидана. Он принимает решение»

Спорт-Экспресс05:39

Агент Бэйла: «Могу только надеется, что футболист останется в „Реале“»

Sportbox.RU06:32

Агент Бэйла: «Надеюсь, Гарет продолжить играть за „Реал“. Но все зависит от мистера Зидана»

Sports.ru06:44

Агент: надеюсь, Бэйл останется в «Реале», но всё зависит от мистера Зидана

Чемпионат02:50
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Происшествия

Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:33
Общество

Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»

В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:18
Происшествия

Ребенок погиб при возгорании автомобиля на Ставрополье

Обновлено в 05:46
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
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Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Общество

Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»

По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова снялась в эротической сцене с молодым актером

Зудина считает, что молодой человек много взял от звездного родителя: Олег Табаков был не только прекрасным отцом, но и замечательным учителем, который много дал восходящей звезде.
Обновлено в 05:00
Политика

Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»

Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Хоккей

Россия — Австрия 3:0 (2-й перерыв)

После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Обновлено в 05:38
Единоборства

У дзюдоиста во время боя из кимоно выпал телефон

Обновлено в 05:29
Футбол

«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон

Обновлено в 06:25
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Российские системы ПВО открыли огонь по выпущенным США ракетам

Обновлено в 02:06
Происшествия

В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi

Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 06:37
Политика

Помпео намерен продолжить поиск общих интересов с Россией

Глава Госдепа Майк Помпео накануне визита в Россию заявил, что Москва и Вашингтон должны стремиться к поиску общей повестки во внешней политике.
Обновлено в 06:51
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Обновлено вчера в 21:39
Экономика

Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн

Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено 10 мая в 12:47
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
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В массовом ДТП в Санкт-Петербурге подозревают 17-летнего школьника

В аварии, которая произошла в субботу, 11 мая, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на Бухарестской улице подозревают 17-летнего подростка.
Обновлено в 06:01
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Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
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Общество

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Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
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Конец эры Грибаускайте в Литве омрачила угроза долга в миллиард евро

Финальная стадия президентских выборов в Литве, основной день голосования который проходит сегодня, 12 мая, омрачила неожиданное возвращение истории национализации литовского банка Snoras, которая произошла ещё в 2011 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Французский футболист и тренер кабильского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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