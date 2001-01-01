Футбол
Агент: «Могу лишь надеяться, что Бэйл продолжит играть за „Реал“»Евро-футбол.ру вчера в 17:11
Агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт дал комментарий по поводу непопадания валлийца в заявку на игру с "Реал Сосьедадом".
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Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:33
Общество
Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»
В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:18
Происшествия
Ребенок погиб при возгорании автомобиля на Ставрополье
Обновлено в 05:46
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова снялась в эротической сцене с молодым актером
Зудина считает, что молодой человек много взял от звездного родителя: Олег Табаков был не только прекрасным отцом, но и замечательным учителем, который много дал восходящей звезде.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»
Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Хоккей
Россия — Австрия 3:0 (2-й перерыв)
После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Зенитная система С-300 замечена в США
В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Хоккей
Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча
Президент России Владимир Путин упал на лед, когда приветствовал зрителей матча Ночной Хоккейной Лиги.
Обновлено в 02:08
Единоборства
У дзюдоиста во время боя из кимоно выпал телефон
Обновлено в 05:29
Футбол
«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 06:25
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов
«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:37
Политика
Помпео намерен продолжить поиск общих интересов с Россией
Глава Госдепа Майк Помпео накануне визита в Россию заявил, что Москва и Вашингтон должны стремиться к поиску общей повестки во внешней политике.
Обновлено в 06:51
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено 10 мая в 12:47
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В массовом ДТП в Санкт-Петербурге подозревают 17-летнего школьника
В аварии, которая произошла в субботу, 11 мая, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на Бухарестской улице подозревают 17-летнего подростка.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Общество
Сицилийский городок предлагает дома за один евро
Власти сицилийского городка Муссомели предлагают всем желающим поселиться у них, приобретя дом всего лишь за 1 евро.
Обновлено в 04:44
Экономика
Конец эры Грибаускайте в Литве омрачила угроза долга в миллиард евро
Финальная стадия президентских выборов в Литве, основной день голосования который проходит сегодня, 12 мая, омрачила неожиданное возвращение истории национализации литовского банка Snoras, которая произошла ещё в 2011 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:25
Здоровье
Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета
Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Политика
В Москве задержали отставного офицера с плакатом «Меня обманул Путин»
Обновлено вчера в 08:25