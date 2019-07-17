Футбол

Агент Модрича провёл переговоры с «Миланом»Евро-футбол.ру 17:51

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Sky Sport Italia сообщает о визите агент Модрича в офис "Милана" для обсуждения потенциального трансфера хорвата, который в сентябре отпразднует 34-й день рождения. Главной проблемой видится то, что итальянский клуб точно не станет платить игроку текущую зарплату в 12,5 млн евро в год.
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СМИ: Агент Модрича провел переговоры с «Миланом»

Sportbox.RU21:01

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СМИ: Агент Модрича провел переговоры с «Миланом»

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Спорт-Экспресс19:00

Агент Модрича провёл переговоры с «Миланом»

Евро-футбол.ру17:51
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