Футбол
Агент Модрича провёл переговоры с «Миланом»Евро-футбол.ру 17:51
Sky Sport Italia сообщает о визите агент Модрича в офис "Милана" для обсуждения потенциального трансфера хорвата, который в сентябре отпразднует 34-й день рождения. Главной проблемой видится то, что итальянский клуб точно не станет платить игроку текущую зарплату в 12,5 млн евро в год.
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