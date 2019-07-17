Футбол
Агент Модрича провел переговоры с «Миланом»ProstoProSport 02:32
Полузащитник «Реала» Лука Модрич может стать игроком «Милана». Как сообщает Sky Sport Italia, агент хорвата Владо Лемич провел встречу с руководством «россонери». Сложность трансфера заключается в зарплате хавбека.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
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Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
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Происшествия
Названа причина смерти гандболистки сборной России
Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Политика
В Индии ожидают поставки С-400 к апрелю 2023 года
Поставки зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, вероятно, будут произведены к апрелю 2023 года.
Обновлено в 08:18
Политика
Семьи погибших в катастрофе МН17 обратились к России
Родственники жертв катастрофы МН17 написали письмо России в связи с пятой годовщиной трагедии. Его текст опубликовала «Новая газета».
Обновлено в 03:59
Футбол
Сын Тихонова продолжит карьеру в молодежке «Химок»
Минувший сезон сын Андрея Тихонова провел в «Крыльях Советов», сыграв один матч в чемпионате России и 19 — за молодежную команду.
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Кино
Любовь на Соловках: вышел трейлер нового сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
В сети появился трейлер сериала «Обитель» Александра Велединского по роману Захара Прилепина для канала «Россия 1». В сериале «Обитель» телезрителям расскажут о тяжелых временах в истории нашей страны — про период ГУЛАГа.
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Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Мария Арбатова жила с первым и вторым мужем одновременно
Первый брак Арбатовой был с оперным исполнителем Александром Мирошником – они прожили под одной крышей больше семнадцати лет.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В МИД Турции подтвердили гибель дипломата при стрельбе в Ираке
В Министерстве иностранных дел Турции подтвердили сообщения СМИ о нападении на дипломатов, находившихся в одном из ресторанов города Эрбиль, столице Иракского Курдистана.
Обновлено в 09:00
Культура
Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»
Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Происшествия
В Кремле обеспокоены задержанием матери за покупку лекарства для сына
В Кремле пообещали разобраться с ситуацией с женщиной, заказавшей за границей незарегистрированное в РФ лекарство для больного сына, о задержании которой сообщалось.
Обновлено в 09:11
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 09:00
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Политика
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Политика
Володин предложил внести поправки в Конституцию России
В Конституцию Российской Федерации следует внести «точечные корректировки», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 07:43
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Политика
Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс
Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Футбол
«Сампдория» договорилась с «Зенитом» об аренде Ригони
В среду, 17-го июля, популярный портал "Фонтанка" утверждает, что руководство питерского "Зенита" согласилось отпустить Эмилиано Ригони в итальянскую "Сампдорию".
Обновлено в 09:13
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен официально
Обновлено в 08:50
Общество
«Ростех» займется производством надувных зданий
Обновлено в 08:46
Интернет
Вирусное приложение FaceApp напугало пользователей
Издание сообщило, что ни его сотрудники, ни эксперты со стороны не нашли признаков загрузки сразу нескольких фотографий приложением FaceApp.
Обновлено в 09:14
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Роскачество разработало рекомендации по выбору арбуза, обращая внимание на продуктовые рынки и ярмарки в качестве места покупки, а также советуя постучать по арбузу и обратить внимание на корочку, которая не должна блестеть, говорится в сообщении организации.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Технологии
Tether запустит стейблкоин на блокчейне Algorand. Токен проекта подешевел
Компания Tether объявила о планах по выпуску собственного стейблкоина на блокчейне Algorand.
Обновлено в 09:09
Политика
В Грузии признали зависимость от России
Президент России Владимир Путин своим указом временно запретил российским авиакомпаниям возить пассажиров в Грузию.
Обновлено в 07:51