Футбол

Агент Модрича провел переговоры с «Миланом»ProstoProSport 02:32

Полузащитник «Реала» Лука Модрич может стать игроком «Милана». Как сообщает Sky Sport Italia, агент хорвата Владо Лемич провел встречу с руководством «россонери». Сложность трансфера заключается в зарплате хавбека.
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СМИ: Агент Модрича провел переговоры с «Миланом»

Sportbox.RUвчера в 21:01

«Милан» встретился с агентом Модрича

Soccer.ruвчера в 22:20

СМИ: Агент Модрича провел переговоры с «Миланом»

Матч ТВвчера в 21:01

Модрич может сменить «Реал» на «Милан»

Sport24.ruвчера в 21:12

Модрич может стать игроком «Милана»

Чемпионатвчера в 20:39

Модрич может перейти в «Милан»

Спорт-Экспрессвчера в 19:00

Агент Модрича провёл переговоры с «Миланом»

Евро-футбол.рувчера в 17:51
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:32, Вашингтон
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