Футбол

Агент Мелкадзе – о возможном переходе в «Ахмат»: «Впервые слышу»ProstoProSport 10:05

Валериюс Мижигурскис, агент нападающего Георгия Мелкадзе, прокомментировал слухи о переходе из «Спартака» в грозненский «Ахмат».
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«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», «Ахмат» хочет усилиться нападающим московского «Спартака» Георгием Мелкадзе. Грозненский клуб хочет взять 22-летнего футболиста красно-белых в аренду до конца сезона-2019/20.
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«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»

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Агент Мелкадзе: «Переход Георгия в „Ахмат“? Впервые слышу»

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