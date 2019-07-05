Как стало известно «Чемпионату», «Ахмат» хочет усилиться нападающим московского «Спартака» Георгием Мелкадзе. Грозненский клуб хочет взять 22-летнего футболиста красно-белых в аренду до конца сезона-2019/20.

с чего всё началось

Валериюс Мижигурскис, агент нападающего Георгия Мелкадзе, прокомментировал слухи о переходе из «Спартака» в грозненский «Ахмат».

Агент Мелкадзе – о возможном переходе в «Ахмат»: «Впервые слышу»

Спорт день за днем

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