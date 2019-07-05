Футбол
Агент Мелкадзе – о возможном переходе в «Ахмат»: «Впервые слышу»ProstoProSport 10:05
Валериюс Мижигурскис, агент нападающего Георгия Мелкадзе, прокомментировал слухи о переходе из «Спартака» в грозненский «Ахмат».
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Как стало известно «Чемпионату», «Ахмат» хочет усилиться нападающим московского «Спартака» Георгием Мелкадзе. Грозненский клуб хочет взять 22-летнего футболиста красно-белых в аренду до конца сезона-2019/20.Чемпионат07:40
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