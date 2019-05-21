Футбол
Агент Марио Фернандеса подтвердил интерес «Атлетико» к игрокуSport24.ru 06:19
Жорже Машаду, представитель защитника ЦСКА Марио Фернандеса, подтвердил интерес мадридского «Атлетико» к его клиенту. Ранее об этом сообщил El Partidazo de COPE в твиттере.
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Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Здоровье
Главный онколог РФ назвал продукты, вызывающие рак
Жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность провоцируют развитие рака, предупреждает внешатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.
Обновлено в 11:05
Происшествия
В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских
Очевидно, отметил замминистра, что из-за инфляции "в указанный период произошло снижение покупательской способности и уровня жизни сотрудников".
Обновлено в 06:03
Политика
Воронеж посетит Дмитрий Медведев
Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 01:49
Политика
Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 10:39
Политика
Саакашвили намерен строить «успешную Украину» после призыва Зеленского
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что надеется вернуться на Украину после призыва украинского президента Владимира Зеленского возвращаться тем, кто хочет строить страну.
Обновлено в 08:50
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" австрийский гонщик Ники Лауда скончался на 71-м году жизни.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России
Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Наука
В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества
Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Политика
Чешский журналист объяснил, почему Запад не любит Россию
Чешский журналист Йиржи Кобза в своей статье для издания Parlamentní Listy объяснил, почему на Западе не любят Россию.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star
Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
Интернет
В Сеть утекли десятки миллионов паролей пользователей Instagram
Как сообщает издание techcrunch.com, на момент публикации в нем соответствующего материала в база содержала свыше 49 миллионов записей, включая пароли, адреса электронной почты, номера телефонов, фотографии и другие данные о пользователях соцсети.
Обновлено в 09:54
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Суд лишил сына Игоря Талькова прав за пьяную езду
Сына певца Игоря Талькова Игоря Талькова-младшего оштрафовали на 200 тыс. руб. за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 06:03
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
Обновлено в 10:35
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Полторака
По данным "Ленты.ру", ссылающейся на УНИАН, в администрацию президента Украины по вызову нового главы государства Владимира Зеленского, прибыл министр обороны Степан Полторак.
Обновлено в 05:30
Политика
Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 10:36
Политика
У парламента Абхазии вторые сутки проходят протесты
Протесты в Абхазии Оппозиция объявила бессрочную акцию после решения парламента не переносить выборы президента, несмотря на ситуацию вокруг кандидата Аслана Бжании.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В Петербурге погиб владелец завода «Сантех»
В Петербурге нашли тело владельца завода «Сантех» Игоря Галышева с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 11:31
Кино
Вышел новый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон»
На ютьюб-канале кинокомпании Focus Features появился новый трейлер полнометражного фильма «Аббатство Даунтон».
Обновлено в 11:00
Авто
С начала продаж Lada Vesta подорожала на 80 тысяч рублей
Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Вертолет едва не раздавил россиян на пляже
Обновлено в 10:33
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
Обновлено вчера в 23:15
Гаджеты
Приложение «Погода» на iPhone перестало работать в России
Некоторые российские пользователи утверждают, что через VPN сервис работает нормально. Проблема затрагивает различные версии iPhone и iOS.
Обновлено в 11:02
Авто
В России отзывают 18 автомобилей Mercedes-Benz
Как сообщается на сайте Росстандарта, под отзыв попали 18 машин моделей Mercedes-Benz С-/Е—Class и GLK, произведенные в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 09:14
Футбол
Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку.
Обновлено в 06:54