Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского футболиста "Зенита" Малкома, сообщил РИА Новости, что в отношении его клиента в Санкт-Петербурге не было никаких проявлений расизма. Малком дебютировал в "Зените" в субботу в домашней игре чемпионата России против "Краснодара" (1:1).

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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского футболиста "Зенита" Малкома, сообщил РИА Новости, что в отношении его клиента в Санкт-Петербурге не было никаких проявлений расизма.

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Агент Малкома: на матче с «Краснодаром» не было никакого расизма

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