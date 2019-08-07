Футбол
Агент Малкома: на матче с «Краснодаром» не было никакого расизмаРИА Новости вчера в 17:43
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского футболиста "Зенита" Малкома, сообщил РИА Новости, что в отношении его клиента в Санкт-Петербурге не было никаких проявлений расизма.
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского футболиста "Зенита" Малкома, сообщил РИА Новости, что в отношении его клиента в Санкт-Петербурге не было никаких проявлений расизма. Малком дебютировал в "Зените" в субботу в домашней игре чемпионата России против "Краснодара" (1:1).РИА Новостивчера в 17:43
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Обновлено вчера в 23:30
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Обновлено вчера в 23:03
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Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
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Marvel планирует снять сериал про абсолютно новую героиню. Представители студии уже начали вести переговоры с телеканалом АВС.
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