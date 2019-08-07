Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского футболиста "Зенита" Малкома, сообщил РИА Новости, что в отношении его клиента в Санкт-Петербурге не было никаких проявлений расизма. Малком дебютировал в "Зените" в субботу в домашней игре чемпионата России против "Краснодара" (1:1).

с чего всё началось

Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома, перешедшего этим летом за 40 млн евро из «Барселоны» в «Зенит», прокомментировал шумиху вокруг якобы расистского баннера, появившегося на «Вираже» во время матча с «Краснодаром» (1:1). Британский таблоид The Sun заявил, что фанаты не приняли футболиста, а сам игрок уедет из Петербурга уже зимой.

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