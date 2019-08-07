Футбол
Агент Малкома прокомментировал проявление расизма фанатами «Зенита»Спорт день за днем 02:13
Луис Фернандо Гарсия, агент Малкома, перешедшего этим летом за 40 млн евро из «Барселоны» в «Зенит», прокомментировал шумиху вокруг якобы расистского баннера, появившегося на «Вираже» во время матча с «Краснодаром» (1:1). Британский таблоид The Sun заявил, что фанаты не приняли футболиста, а сам игрок уедет из Петербурга уже зимой.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Футбол
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Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
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Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
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Обновлено в 06:12
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Худеющим можно есть низкокалорийные сладости
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Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Футбол
«Эвертон» предложил 30 миллионов фунтов за Ивоби
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Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров организовал детям незабываемые каникулы в Баку
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Обновлено в 04:09
Политика
Сторонники Зеленского назвали кандидатов на пост главы кабмина Украины
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Происшествия
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Политика
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Обновлено вчера в 14:30
Политика
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Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Легкомоторный самолет рухнул в Италии, погибли двое
Неделю назад легкомоторный самолет рухнул на автостраду А-26 возле итальянского города Алессандрия.
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Транспорт
В Твери уволили всех водителей трамваев
Обновлено в 04:55
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56