Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского футболиста "Зенита" Малкома, сообщил РИА Новости, что в отношении его клиента в Санкт-Петербурге не было никаких проявлений расизма. Малком дебютировал в "Зените" в субботу в домашней игре чемпионата России против "Краснодара" (1:1).

с чего всё началось

Агент новичка "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия ответил на разговоры в британской прессе о том, что бразильца болельщики из Санкт-Петербурга встретили расистским отношением во время матча с "Краснодаром" (1:1). Якобы фанаты выразили недовольство присутствием темнокожего футболиста в команде.

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