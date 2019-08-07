Футбол
Агент Малкома: «Не было никакого расизма»Спорт-Экспресс 02:09
Агент новичка "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия ответил на разговоры в британской прессе о том, что бразильца болельщики из Санкт-Петербурга встретили расистским отношением во время матча с "Краснодаром" (1:1). Якобы фанаты выразили недовольство присутствием темнокожего футболиста в команде.
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Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильского футболиста "Зенита" Малкома, сообщил РИА Новости, что в отношении его клиента в Санкт-Петербурге не было никаких проявлений расизма. Малком дебютировал в "Зените" в субботу в домашней игре чемпионата России против "Краснодара" (1:1).РИА Новостивчера в 17:43
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