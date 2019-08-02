Футбол
Агент Мака сообщил о возможном уходе словака в случае прихода МалкомаSport24.ru вчера в 18:25
Агент Юрай Венглош, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Роберта Мака, рассказал, что футболист может покинуть питерский клуб в случае перехода Малкома. Ранее стало известно, что бразилец уже прилетел в Санкт-Петербург.
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Агент Мака сообщил о возможном уходе игрока из «Зенита» в случае прихода Малкома
Матч ТВвчера в 18:49
Агент Мака сообщил о возможном уходе игрока из «Зенита» в случае прихода Малкома
Sportbox.RUвчера в 18:49
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