Футбол

Агент Мака сообщил о возможном уходе словака в случае прихода МалкомаSport24.ru вчера в 18:25

Агент Юрай Венглош, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Роберта Мака, рассказал, что футболист может покинуть питерский клуб в случае перехода Малкома. Ранее стало известно, что бразилец уже прилетел в Санкт-Петербург.
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