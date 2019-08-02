Футбол
Агент Мака рассказал о возможном уходе футболиста из «Зенита»RT на русском 02:58
Юрай Венглош, агент полузащитника петербургского «Зенита» Роберта Мака, сообщил, что его клиент может покинуть клуб в случае трансфера футболиста «Барселоны» Малкома.
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Агент Мака сообщил о возможном уходе игрока из «Зенита» в случае прихода Малкома
Sportbox.RUвчера в 18:49
Агент Мака сообщил о возможном уходе игрока из «Зенита» в случае прихода Малкома
Матч ТВвчера в 18:49
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