Футбол

Агент Мака рассказал о возможном уходе футболиста из «Зенита»RT на русском 02:58

Юрай Венглош, агент полузащитника петербургского «Зенита» Роберта Мака, сообщил, что его клиент может покинуть клуб в случае трансфера футболиста «Барселоны» Малкома.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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