Юрай Венглош, агент полузащитника петербургского «Зенита» Роберта Мака, сообщил, что его клиент может покинуть клуб в случае трансфера футболиста «Барселоны» Малкома.

Агент Мака рассказал о возможном уходе футболиста из «Зенита»

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области Ячейкой руководил житель Владимирской области 1999 года рождения, который вместе со своими сообщниками готовил нападение, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.

Политика МИД объявил о прекращении действия ДРСМД Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.

Политика Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.

Происшествия Убийство полицейского в Сургуте: возбуждено уголовное дело По факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Происшествия Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках Пресненский суд Москвы арестовал участника митинга 27 июля Ивана Подкопаева по делу о массовых беспорядках.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Шоу-бизнес Елена Малышева рассказала о своей борьбе с раком Российская телеведущая Елена Малышева сообщила, что три года назад ее спасли от рака.

Политика Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.

Экономика Чистая прибыль «Ростелекома» во втором квартале выросла на 40% По результатам первого полугодия 2019 года выручка «Ростелекома» выросла на 3% до 158,8 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.

Общество Названы регионы с самым большим числом абортов Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

Политика Трамп заявил о возможности блокады Венесуэлы Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность блокады Венесуэлы. Об этом он заявил журналистам в четверг, 1 августа.

Футбол Открытое письмо Сергея Паршивлюка: как потерять мечту после крестов, но принять себя к 30 годам Когда-то – самый молодой капитан «Спартака», который пострадал из-за двух разрывов крестообразных связок колена, потерял место в родной команде и расстался с целью стать легендой как Джеррард или Тотти.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.

Футбол «Арсенал» покинул Лигу Европы, проиграв «Нефтчи» "Арсенал" по сумме двух встреч проигрывает "Нефтчи" с общим счетом 0:4. Свое дебютное попадание в еврокубки туляки завершили на первой стадии.

Спорт Бывшая ученица Тутберидзе опровергла информацию о завершении карьеры Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала информацию о завершении карьеры, передает "Спорт-Экспресс".

Культура Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3» Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.