Футбол
Агент Мака рассказал, что словак может уйти из «Зенита»Нева Спорт 09:06
Агент словацкого полузащитника «Зенита» Роберта Мака Юрай Венглош рассказал, что футболист может уйти из петербургского клуба по окончании текущего сезона. По словам агента, ему очень приятно, что Мак стал в составе «Зенита» чемпионом России.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:31, Ашберн
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Самолёт Коломойского прилетел в Киев
Самолёт украинского олигарха Игоря Коломойского приземлился в международном аэропорту «Борисполь» вечером 16 мая, заявил журналист Михаил Ткач.
Обновлено в 21:12
Общество
Кинолог рассказал, как правильно выбрать щенка
Обновлено в 20:29
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Обновлено в 23:19
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В Австрии в начальных школах запретили носить хиджаб
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России предложили спасти Китай от нехватки воды
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Обновлено в 14:29
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Игры
Sony и Microsoft совместно используют облачные платформы для игр
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Обновлено в 17:39
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Президент США отменил льготный режим торговли с Турцией
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