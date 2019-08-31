Футбол
Газета.RuАгент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Стоит отметить, что этим летом армейцы уже усилили центральную линию поля - выкупили трансфер хорватского хавбека Николы Влашича у английского "Эвертона" за €15,7 млн. Ранее сообщалось, что ирок ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА ещё не до конца согласовал сделку по аренде полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Тем не менее стороны близки к соглашению. Право выкупа контракта игрока составит для «армейцев» около € 3 млн.Чемпионатвчера в 15:23
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Экономика
Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ вчера в 05:51
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Авто
Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета 29 августа в 07:06
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Вести.Ru вчера в 09:15
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Космос
Робота Федора на МКС показали на видео
Lenta.ru вчера в 20:02
Транспорт
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия 01:34
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Здоровье
Помогите Гере вернуть слух
В течение первого года жизни перенёс две сложные операции. Врачи смогли помочь Гере, он пошёл на поправку.
Фонтанка.Ру 03:09
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» голов не забили
30 августа на стадионе «Самара Арена» (Самара) был разыгран матч 8-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2019/20 между коллективами «Крылья Советов» и «Динамо».
REGNUM 02:49
Общество
Россия представит на G20 в Японии опыт по занятости пожилых людей
В рамках встречи G20 в Японии Россия представит опыт по содействию занятости граждан старших возрастов, сообщил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
РЕН ТВ 00:43
Политика
Украинцы вымогали десятки миллионов рублей от имени Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, украинцы от имени лидера страны требовали от экс-сотрудника украинской госкомпании $570 тыс. (более 38 млн. рублей).
Газета.Ru 02:58
Политика
Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»
Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
iReactor вчера в 09:45
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Наука
Илон Маск считает, что нас ждет демографический коллапс
Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, — демографический коллапс.
Naked Science 29 августа в 11:28
Общество
Максакову могут лишить квартиры за 100 млн рублей
Экс-депутат Госдумы и вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова может лишиться своей элитной квартиры за 100 миллионов рублей, сообщает "МК".
РЕН ТВ вчера в 14:34
Футбол
Роман Широков: «А что такого сделал Шюррле? „Туну“ забил? Там и я неплохо сыграю»
Яркое интервью экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова, который снова за словом в карман не полез.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Лечче»
По информации Sky Sport Italia, руководство "Лечче" заинтересовано в приобретении 22-летнего футболиста и готово сделать "Крыльям Советов" выгодное предложение.
Вести.Ru 03:27
ЖКХ
Власти Москвы сообщили о готовности столицы к отопительному сезону
Подготовка к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов в Москве завершилась. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
ТАСС 03:48
Гаджеты
Blackview представила новый сверхпрочный смартфон BV5900
Blackview представила свой новый защищенный смартфон Blackview BV5900, который уже можно заказать в РФ, но поставки устройства будут только после 20 сентября.
Astera вчера в 10:39
Фигурное катание
Загитова выразила соболезнования в связи со смертью своей наставницы
Невские Новости 03:33
Гаджеты
Стало известно, как будет выглядеть новый флагман Sony Xperia 2
Благодаря информационной утечке стало известно, как будет выглядеть новый смартфон Sony Xperia 2. Устройство планируют презентовать на осенней выставке IFA 2019 в Берлине.
Goroday.ru 02:00
Теннис
Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
RT на русском 02:49
Теннис
Надаль на US Open спас мальчика, которого чуть не задавила толпа
Испанец Рафаэль Надаль на US Open помог маленькому ребёнку, которого едва не задавила толпа фанатов.
Чемпионат 02:12
Футбол
Леонардо: «„ПСЖ“ ждёт нового предложения от „Барселоны“ по Неймару»
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о ходе переговоров с каталонской «Барселоной» по трансферу бразильского нападающего Неймара.
Евро-футбол.ру 02:19
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Политика
Глава ФАС предложил «уничтожить российские госкорпорации»
В заключение глава ФАС заявил, что положение госкорпораций в оборонной сфере еще можно оправдать, но, например, инициатива банка ВТБ о создании зернового мегахолдинга выходит за рамки рыночной экономики.
Infox.ru 29 августа в 11:33
Авто
Вандалы разбили 40 авто, приготовленных к Франкфуртскому автосалону
Группа активистов из организации Rocks in the Gearbox, выступающей против автомобильной индустрии, разбила 40 машин, которые подготовили для автосалона во Франкфурте.
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