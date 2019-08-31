Футбол

Газета.RuГазета.RuАгент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Стоит отметить, что этим летом армейцы уже усилили центральную линию поля - выкупили трансфер хорватского хавбека Николы Влашича у английского "Эвертона" за €15,7 млн. Ранее сообщалось, что ирок ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.
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ЦСКА будет иметь право выкупа контракта Лукаса Сантоса за € 3 млн

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА ещё не до конца согласовал сделку по аренде полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Тем не менее стороны близки к соглашению. Право выкупа контракта игрока составит для «армейцев» около € 3 млн.
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Агент Лукаса Сантоса сообщил о скором переходе бразильца в ЦСКА

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Полузащитник «Васко да Гама» перейдет в ЦСКА на правах аренды

Советский спорт16:12

Агент: «Информация про аренду Сантоса в ЦСКА — правда»

Sport24.ru16:41

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ЦСКА возьмёт в аренду Лукаса Сантоса с правом выкупа

Sport.ru16:59

Агент Сантоса: «Аренда Лукаса в ЦСКА – правда. Завтра вылетаем в Москву»

Sports.ru17:33

Агент: информация про аренду Сантоса в ЦСКА — правда, завтра вылетаем в Москву

Чемпионат16:18
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