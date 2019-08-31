Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА ещё не до конца согласовал сделку по аренде полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Тем не менее стороны близки к соглашению. Право выкупа контракта игрока составит для «армейцев» около € 3 млн.

с чего всё началось

Стоит отметить, что этим летом армейцы уже усилили центральную линию поля - выкупили трансфер хорватского хавбека Николы Влашича у английского "Эвертона" за €15,7 млн. Ранее сообщалось, что ирок ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Политика Дональд Трамп отменил визит в Варшаву Дональд Трамп отменил визит в Варшаву В воскресенье в Варшаве пройдут памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины со дня начала Второй мировой войны.

Кино Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» Компания Paramount Pictures опубликовала новый трейлер шестой части франшизы «Терминатор: Темные судьбы».

Происшествия На Кипре по подозрению в отравлении галлюциногеном задержали россиянку Правоохранительные органы Кипра задержали россиянку по подозрению в непредумышленном убийстве 34-летней гражданки Латвии, передает газета Philenews.

Технологии Хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Хакеры получили несанкционированный доступ к аккаунту в Twitter ее гендиректора Джека Дорси.

Политика Южная Осетия обвинила Грузию в вооруженном вторжении Парламент Южной Осетии обвинил Грузию в «неприкрытом акте агрессии».

Политика Зеленский предложил наделить украинцев правом вносить законопроекты Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, позволяющий гражданам страны вносить законодательные инициативы наряду с главой государства, министрами и депутатами.

Футбол ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Политика Эксперт назвала встречу оппозиции Южного Судана борьбой за статус В настоящее время в Южном Судане идет формирование правительства с участием оппозиции.

Космос Китайский радиотелескоп FAST открыл 93 новых пульсара Китайский радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope) открыл 93 ранее неизвестных пульсара, передает агентство "Синьхуа".

Шоу-бизнес Сын Евгения Плющенко хочет повторить олимпийское выступление отца В 2010 году в Ванкувере Евгений Плющенко исполнил каскад из четверного и тройного тулупа, и, конечно, повторить то же самое Саше в шестилетнем возрасте вряд ли удастся.

Космос Появилось видео с роботом Федором на МКС Телеканал «Россия 24» показал в своем эфире видео с роботом Федором на Международной космической станции (МКС).

Политика Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по Су-57 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.

Авто Внедорожник «УАЗ Патриот» с АКПП стал доступен для заказа Российские дилеры Ульяновского автомобильного завода приступили к приему заказов на внедорожник «УАЗ Патриот» с автоматической коробкой передач (АКПП).

Авто В России предложили пересмотреть транспортный налог В списке тоже случаются огрехи: например, в июле СП обнаружила, что в него не были включены Tesla Model S, лимузин Mercedes S63 АМG 4МАТIС и роскошный Bugatti Veyron Grand Sport, стоимостью от 4 млн, 9 млн и 100 млн руб. Кроме этого, многие владельцы дорогих автомобилей часто выискивают лазейки, чтобы не платить повышенный налог.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Музыка «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме Конкурс пройдет во вторник, 12 мая, четверг 14 мая и в субботу 16 мая 2020 года, сообщает «РИА Новости» .

Происшествия В поисках пропавшего ребенка в Башкирии задействовали 150 человек В поисках пропавшего из колыбели годовалого ребенка в Башкирии задействовали 150 человек.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Общество В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.

Автоспорт Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.

Политика Зеленский назначил нового главу «Укроборонпрома» Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономики Украины главой государственного концерна «Укроборонпром».

Политика Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.

Авто BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e BMW представил гибридный кроссовер BMW X5 xDrive45e, в составе установки которого используется 3,0-литровый 282-сильный двигатель, работающий в паре со 110-сильны электромотором.