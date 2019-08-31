Футбол
Газета.RuАгент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Стоит отметить, что этим летом армейцы уже усилили центральную линию поля - выкупили трансфер хорватского хавбека Николы Влашича у английского "Эвертона" за €15,7 млн. Ранее сообщалось, что ирок ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА ещё не до конца согласовал сделку по аренде полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Тем не менее стороны близки к соглашению. Право выкупа контракта игрока составит для «армейцев» около € 3 млн.Чемпионатвчера в 15:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Агент: информация про аренду Сантоса в ЦСКА — правда, завтра вылетаем в Москву
Чемпионатвчера в 16:18
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией сегодня не состоится – СБУ
Обмен заключенными между Украиной и Россией сегодня не состоится. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на пресс-службу СБУ.
ИА Крыминформ вчера в 05:33
Происшествия
Пропавшего в Башкирии годовалого мальчика нашли мертвым
РИА Новости вчера в 22:15
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Хоккей
Вольски: Мозякин мог стать звездой в НХЛ
Мозякин мог стать настоящей звездой в НХЛ, я в этом не сомневаюсь.
Чемпионат 01:59
Транспорт
В аэропортах Москвы задержано или отменено более 100 рейсов
Более 100 рейсов задержано и отменено в трех столичных аэропортах, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Коммерсантъ 00:29
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Кино
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.
Национальная служба новостей вчера в 17:48
Политика
Пушков призвал президента Грузии очнуться
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях диалога с Россией.
РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия
Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
Газета.Ru вчера в 19:20
Политика
МИД Южной Осетии назвал причину строительства блокпоста Грузии
Грузия пытается захватить полезные ископаемые, установив блокпост на границе с Южной Осетией, заявил министр иностранных дел частично признанного государства Дмитрий Медоев.
News.ru вчера в 16:51
Теннис
Медведев показал неприличный жест трибунам в матче US Open
RT на русском 02:24
Происшествия
На МКАД произошло ДТП, пострадавших эвакуировали вертолетом
Для эвакуации пострадавших была привлечен вертолет, сообщает ТАСС. ДТП произошло на 18 километре МКАД.
Вести.Ru вчера в 18:52
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
РИА Новости вчера в 10:54
Общество
Синоптики рассказали о погоде в последний день лета в Москве
Синоптики рассказали, что гостей и жителей столичного региона ожидает небольшая облачность и теплая погода в последний день лета, 31 августа.
Известия 00:22
Теннис
Джокович поругался со зрителем во время тренировки
Действующий чемпион US Open Новак Джокович во время тренировки перед матчем с Денисом Кудлой вступил в словесную перепалку со зрителем.
Чемпионат вчера в 21:51
Армия и оружие
Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.
Вести.Ru вчера в 09:23
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru 29 августа в 22:56
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Политика
Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР
"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Общество
В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак
Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
Политика
Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
РИА Новости вчера в 21:57
Происшествия
Число пострадавших после хлопка газа и пожара в Бийске выросло до трех
Двое взрослых и ребенок пострадали в результате хлопка газа и пожара в алтайском наукограде Бийске в субботу: мужчина получил ожоги, а женщина и ребенок отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Алтайского края.
ТАСС 01:34
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru вчера в 01:32
Шоу-бизнес
«Пойдем – гульнем»: Пугачева в прозрачной юбке ушла в отрыв с Галкиным
Супруг Аллы Пугачевой решил не наряжаться. Максим Галкин выбрал для похода на мероприятие белую футболку и брюки в тон.
Дни.ру вчера в 14:28
Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.
РБК 02:04