Футбол
Газета.RuАгент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Стоит отметить, что этим летом армейцы уже усилили центральную линию поля - выкупили трансфер хорватского хавбека Николы Влашича у английского "Эвертона" за €15,7 млн. Ранее сообщалось, что ирок ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА ещё не до конца согласовал сделку по аренде полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Тем не менее стороны близки к соглашению. Право выкупа контракта игрока составит для «армейцев» около € 3 млн.Чемпионат15:23
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