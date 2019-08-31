Футбол

Газета.RuГазета.RuАгент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА

Стоит отметить, что этим летом армейцы уже усилили центральную линию поля - выкупили трансфер хорватского хавбека Николы Влашича у английского "Эвертона" за €15,7 млн. Ранее сообщалось, что ирок ЦСКА Ильзат Ахметов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.
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с чего всё началось

ЦСКА будет иметь право выкупа контракта Лукаса Сантоса за € 3 млн

Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА ещё не до конца согласовал сделку по аренде полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса. Тем не менее стороны близки к соглашению. Право выкупа контракта игрока составит для «армейцев» около € 3 млн.
Чемпионатвчера в 15:23

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Агент Сантоса: «Сделка с ЦСКА почти завершена. Собираемся в Москву»

Спорт-Экспрессвчера в 17:37

Полузащитник «Васко да Гама» перейдет в ЦСКА на правах аренды

Советский спортвчера в 16:12

Агент Сантоса: «Аренда Лукаса в ЦСКА – правда. Завтра вылетаем в Москву»

Sports.ruвчера в 17:33

Агент Лукаса Сантоса сообщил о скором переходе бразильца в ЦСКА

Матч ТВвчера в 18:18

ЦСКА возьмёт в аренду Лукаса Сантоса с правом выкупа

Sport.ruвчера в 16:59

Агент: «Информация про аренду Сантоса в ЦСКА — правда»

Sport24.ruвчера в 16:41

Агент: информация про аренду Сантоса в ЦСКА — правда, завтра вылетаем в Москву

Чемпионатвчера в 16:18
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 21:23
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Немало удивили юмориста Гарика Харламова сообщения в некоторых СМИ о том, что отдых его супруги на Мальдивах обошелся в кругленькую сумму – четыре миллиона рублей.
Телепрограмма вчера в 22:50
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Общество

В США умер создатель «Черного плаща» и «Смурфиков» Гордон Брэссак

Один из сценаристов многосерийных американских мультфильмов "Пинки и Брейн", "Черный Плащ" и "Смурфики" Гордон Брэссак умер на 69-м году жизни, сообщил его сын Джеймс Брэссак в инстаграме.
Интерфакс вчера в 23:55
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Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска

Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС вчера в 07:04
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Женская сборная России с победы стартовала в отборе на Евро-2021

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Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Политика

Россия пригласила генсека ООН на празднование 75-летия Победы

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве.
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США ввели новые санкции по КНДР

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило о внесении в черный список двух физлиц с Тайваня, трех юрлиц с Тайваня и из Гонконга, а также судна в связи с нарушением санкций в отношении Северной Кореи.
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Исследователи предположили, что если ребёнок не проходит через традиционные вагинальные роды, то он не сталкивается с определенными бактериями, которые обитают в данном канале, либо не испытывает натуральной стрессовой реакцию при нормальных родах, что может отрицательно сказаться на развитии его мозга.
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Умер художник Сергей Ковальский

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Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
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Армия и оружие

США отметили общий недостаток российских и американских истребителей

В США отметили общий недостаток аэродинамической нестабильности, который связывает советско-российскую разработку в лице экспериментального палубного истребителя Су-47 «Беркут» и американский X-29.
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Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления

Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
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«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью

В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса вчера в 15:12
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Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

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Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 вчера в 14:00
Армия и оружие

Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском

News.ru 29 августа в 22:03
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