Футбол

Агент Лукаку подтвердил интерес «Интера» к трансферу футболистаRT на русском вчера в 15:14

Федерико Пасторелло, агент нападающего английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, рассказал о переговорах с миланским «Интером».
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Агент Лукаку подтвердил интерес к футболисту со стороны «Интера»

Sport24.ruвчера в 13:29

Агент Лукаку: «„Интер“ пытается подписать Ромелу»

Sportbox.RUвчера в 13:46

Агент: «„Интер“ публично выразил желание подписать Лукаку»

Евро-футбол.рувчера в 14:03

Агент Лукаку: «„Интер“ пытается подписать Ромелу»

Матч ТВвчера в 13:46

Агент: «Интер» публично выразил желание приобрести Лукаку

Чемпионатвчера в 14:40

Агент: «„Интер“ ведет серьезную работу по покупке Лукаку»

Бомбардир.рувчера в 13:29

Агент: «„Интер“ пытается подписать Лукаку»

Soccer.ruвчера в 13:24
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Общество

Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней

Обновлено вчера в 22:40
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест

Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено вчера в 12:37
Общество

Омск попал в десятку самых агрессивных городов

Третье место досталось Челябинску. Омск же попал в десятку самых агрессивных городов, расположившись на девятом месте.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Гафт прокомментировал сообщение о смерти Покровской

Актёр Валентин Гафт в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти своей коллеги Аллы Покровской.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

Под Красноярском ребенок два дня провел рядом с телом умершего отца

В городе Назарово (Красноярский край) маленький мальчик провел два дня возле тела умершего отца, пишет 26 июня РЕН ТВ со ссылкой на местный порта «Запад 24».
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа

Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
Обновлено вчера в 21:15
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено 24 июня в 13:11
Политика

США выделят Украине $4 млн на строительство военных складов

«Меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для министерства обороны Украины», — отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 20:20
Технологии

На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом

На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы

Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие

На «Армии-2019» показали новый тульский «Панцирь-СМ»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс, сообщает «Российская газета», получил новые, более скоростные, дальнобойные и точные ракеты.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес

Ксения Собчак «незаметно» сменила цвет волос

Обновлено вчера в 19:47
Политика

Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 05:44
Футбол

Томас Цорн: «Глушакову заплатили меньше 100 миллионов»

Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

В последний раз главой республики Евкурова избрали в сентябре прошлого года. Его кандидатуру на этот пост тогда выдвинул Путин.
Обновлено 24 июня в 12:11
Политика

Россия и Япония согласовывают время и программу встречи Путина и Абэ

Представители России и Японии согласовывают детали встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента Владимира Путина в рамках предстоящего саммита G20.
Обновлено вчера в 23:06
Хоккей

Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы

Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Общество

В Росмолодёжи видят предпосылки для снижения возраста совершеннолетия

Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев считает, что в России на сегодняшний день можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва

Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено вчера в 10:39
Авто

Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС

Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида»

Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.
Обновлено вчера в 16:37
Авто

Появились первые снимки салона нового Kia Mohave

Напомним, что несколько дней назад Kia Mohave попался фотошпионам во время тестов, хотя ранее считалось, что с появлением Telluride корейский автопроизводитель откажется от «младшей» модели.
Обновлено вчера в 03:31
Футбол

«Милан» заинтересован в переходе Фекира

Форвард «Лиона» Набиль Фекир вошел в сферу интересов «Милана».
Обновлено вчера в 23:57
Общество

В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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