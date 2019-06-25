Футбол
Агент Лукаку подтвердил интерес «Интера» к трансферу футболистаRT на русском вчера в 15:14
Федерико Пасторелло, агент нападающего английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку, рассказал о переговорах с миланским «Интером».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:37, Вашингтон
Общество
Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Обновлено вчера в 22:40
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Суд удовлетворил жалобу Савченко на свой арест
Конституционный суд Украины удовлетворил жалобу народного депутата Надежды Савченко о признании неконституционной статьи, по которой она была арестована.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Омск попал в десятку самых агрессивных городов
Третье место досталось Челябинску. Омск же попал в десятку самых агрессивных городов, расположившись на девятом месте.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Гафт прокомментировал сообщение о смерти Покровской
Актёр Валентин Гафт в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о смерти своей коллеги Аллы Покровской.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Под Красноярском ребенок два дня провел рядом с телом умершего отца
В городе Назарово (Красноярский край) маленький мальчик провел два дня возле тела умершего отца, пишет 26 июня РЕН ТВ со ссылкой на местный порта «Запад 24».
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа
Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
Обновлено вчера в 21:15
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено 24 июня в 13:11
Политика
США выделят Украине $4 млн на строительство военных складов
«Меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для министерства обороны Украины», — отмечается в сообщении.
Обновлено вчера в 20:20
Технологии
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам хотят разрешить поиск информации в интернете.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Алибасов рассказал о своём состоянии после выписки из больницы
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
На «Армии-2019» показали новый тульский «Панцирь-СМ»
Зенитный ракетно-пушечный комплекс, сообщает «Российская газета», получил новые, более скоростные, дальнобойные и точные ракеты.
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 22:08
Шоу-бизнес
Ксения Собчак «незаметно» сменила цвет волос
Обновлено вчера в 19:47
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 05:44
Футбол
Томас Цорн: «Глушакову заплатили меньше 100 миллионов»
Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
В последний раз главой республики Евкурова избрали в сентябре прошлого года. Его кандидатуру на этот пост тогда выдвинул Путин.
Обновлено 24 июня в 12:11
Политика
Россия и Япония согласовывают время и программу встречи Путина и Абэ
Представители России и Японии согласовывают детали встречи премьер-министра Синдзо Абэ и президента Владимира Путина в рамках предстоящего саммита G20.
Обновлено вчера в 23:06
Хоккей
Хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы
Российский хоккеист Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается на сайте Hockey Hall of Fame.
Обновлено в 00:18
Общество
В Росмолодёжи видят предпосылки для снижения возраста совершеннолетия
Глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев считает, что в России на сегодняшний день можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия.
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
На АЗС в Чечне вспыхнул пожар, есть угроза взрыва
Пожар вспыхнул на автозаправочной станции в чеченском селе Автуры, есть угроза взрыва, сообщает региональное управление МЧС по Чечне.
Обновлено вчера в 10:39
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида»
Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.
Обновлено вчера в 16:37
Авто
Появились первые снимки салона нового Kia Mohave
Напомним, что несколько дней назад Kia Mohave попался фотошпионам во время тестов, хотя ранее считалось, что с появлением Telluride корейский автопроизводитель откажется от «младшей» модели.
Обновлено вчера в 03:31
Футбол
«Милан» заинтересован в переходе Фекира
Форвард «Лиона» Набиль Фекир вошел в сферу интересов «Милана».
Обновлено вчера в 23:57
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22