Футбол
Агент Лукаку: «„Интер“ пытается подписать Ромелу»Sportbox.RU вчера в 13:46
Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку Федерико Пасторелло подтвердил информацию о том, что «Интер» заинтересован в подписании игрока.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.
Обновлено в 01:07
Космос
Кольца вокруг озер Титана могут состоять из уникальных минералов
Обновлено 24 июня в 20:20
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Маршал Жуков вернулся в Харьков под покровом ночи
Проспект Маршала Жукова вернулся в Харьков под покровом ночи.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату
Как сообщил РИА Новости представитель суда, Гребнев получил пять лет лишения свободы условно и 200 тысяч рублей штрафа.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
К пыткам испытывают противоречивые чувства
Еще 39% россиян считают, что бороться с пытками не стоит, так как это может негативным образом повлиять на раскрываемость преступлений.
Обновлено в 01:38
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Кино
Умер актер и режиссер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
На Выборгском шоссе загорелся автосалон Ford
Информации о пострадавших пока не поступало. Ночью 26 июня в автосалоне Ford на Выборгском шоссе произошло возгорание.
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло во вторник у побережья Камчатки. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 05:36
Кино
Джуди Денч вступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна
Британская актриса театра и кино Джуди Денч призвала помнить о творческих заслугах Харви Вайнштейна и Кевина Спейси, обвиненных в сексуальных домогательствах, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:23
Экономика
В ЦБ сообщили, что НПФ вкладывают в рискованные активы 3,4% накоплений
Негосударственные пенсионные фонды РФ не достигают установленного ЦБ лимита вложений пенсионных накоплений в рискованные активы (10%) и в среднем вкладывают в рискованные активы около 3,4% средств пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 05:32
Космос
В России испытали инновационный сканер для спутников
Радиолокационный комплекс оснащен инновационными технологиями обнаружения движущихся объектов и алгоритмами сверхразрешения при сканировании местности.
Обновлено вчера в 23:40
Общество
Более ста тысяч человек эвакуировали в Японии из-за ливней
Власти японского города Урасоэ на острове Окинава рекомендовали местным жителям как можно скорее покинуть свои дома.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Раскрыты вещества из арсенала московского отравителя
В ведомстве заявили, что от действий отравителя могли пострадать более 10 человек. Ущерб от его преступлений превышает 140 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие
В России за 7 лет намерены построить два вертолётоносца
Больше 10 лет Россия хотела купить два вертолётоносца проекта "Мистраль" у Франции.
Обновлено в 01:47
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 12:55
Энергетика
Нефть уверенно дорожает на данных о снижении её запасов в США
Стоимость нефти уверенно растет в среду утром на фоне данных американского института нефти (API) о резком сокращении запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 01:28
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил денежные рублевые переводы с кредитных карт на дебетовые. Услуга уже доступна в веб-версии "Сбербанк Онлайн".
Обновлено вчера в 03:38
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 08:59
Политика
Сговор Скрипаля с Лондоном допустила его племянница
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог пойти на сделку с властями Великобритании.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Авто
Представили обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Политика
Пушков высмеял реакцию Украины на возвращение России в ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию украинского МИДа на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в правах российскую делегацию.
Обновлено вчера в 20:42
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида»
Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.
Обновлено вчера в 16:37