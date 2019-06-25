Футбол

Агент Лукаку: «„Интер“ пытается подписать Ромелу»Sportbox.RU вчера в 13:46

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку Федерико Пасторелло подтвердил информацию о том, что «Интер» заинтересован в подписании игрока.
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Агент Лукаку: «„Интер“ пытается подписать Ромелу»

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Агент: «Интер» публично выразил желание приобрести Лукаку

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Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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