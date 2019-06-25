Агент Лукаку: «„Интер“ пытается подписать Ромелу»Матч ТВ 13:46

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку Федерико Пасторелло подтвердил информацию о том, что «Интер» заинтересован в подписании игрока.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Политика Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны В свою очередь, президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение ассамблеи о восстановлении прав российской делегации, назвав его позором.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Происшествия В Москве задержали предполагаемого серийного отравителя В Москве задержан мужчина, подозреваемый в причастности к серии отравлений и последующих краж в центре столицы.

Политика США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.

Политика Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.

Наука Обезьяны освоили сложные орудия труда три тысячи лет назад Ученые обнаружили, что бразильские обезьяны капуцины (Sapajus libidinosus) освоили технику производства «режущих» инструментов уже три тысячи лет назад, сообщает Nature Ecology & Evolution.

Космос «Астрономический бот» ускоряет поиск близнецов Юпитера Ускорить процесс поможет «астрономический бот» - алгоритм машинного обучения, разработанный Натали Хинкель, исследователем из Юго-Западного научно-исследовательского института.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.

Шоу-бизнес Памела Андерсон бросила футболиста Адиля Рами из-за измен Американская актриса и фотомодель, звезда сериала «Спасатели Малибу» Памела Андерсон бросила своего бойфренда, футболиста французского «Марселя» Адиля Рами.

Энергетика Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.

Происшествия Раздавивший пациентку аппарат онкодиспансера нелегально работал 14 лет Проверка Воронежского областного онкодиспансера показала, что раздавивший в 51-летнюю пациентку аппарат облучал людей нелегально 14 лет.

Игры В Steam началась летняя распродажа В магазине Steam началась летняя распродажа. Игроки получают долгожданные скидки на целый ряд популярных игр.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Транспорт Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.

Политика Бабаян назвал возмутительными нападки Соловьева на Сергея Доренко Новый главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян ответил телеведущему Владимиру Соловьеву на критику в адрес покойного Сергея Доренко.

Политика Кремль официально отказался освобождать украинских моряков В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.

Происшествия Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.

Политика Глава Карачаево-Черкесии назначил сенатора вместо Арашукова Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил Крыма Казанокова представителем республики в Совете Федерации от исполнительной власти региона.