Футбол

Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»
Спорт-Экспресс
07:47

Ранее испанские СМИ сообщили, что тренер уже ведет переговоры по этому поводу.
Спорт-Экспресс07:47

Подробнее о событии

Агент: на данный момент Лопетеги не ведёт переговоров со сборной США

Чемпионат09:58

Лопетеги не заинтересован в работе со сборной США и не предлагал свои услуги

Sport24.ru09:54

Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»

Спорт-Экспресс07:47

Агент Лопетеги о сборной США: «Хулен не предлагал свои услуги»

Sports.ru09:12

Лопетеги может возглавить сборную США

Евро-футбол.ру02:17

Экс-тренер «Реала» Лопетеги может возглавить сборную США

Газета.Ru01:55

Бывший главный тренер «Реала» может возглавить сборную США

Матч ТВ01:50
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Футбол

Болельщики назвали Дзюбу лучшим игроком сборной в Лиге наций

Обновлено в 12:25
Футбол

Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права

Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права на машину.
Обновлено в 12:28
Футбол

Валуев встретится с болельщиками «Зенита» перед матчем с «Ростовом»

Обновлено в 12:04
Футбол

Агент Нинковича: «„Спартак“ действительно проявлял интерес к Николе»

Агент полузащитника «Асколи» Николы Нинковича Неманья Богданович прокомментировал информацию о том, что игроком интересуется московский «Спартак».
Обновлено в 11:46
Футбол

Экс-гендиректор «Ювентуса» Маротта приступил к работе в «Интере»

Бывший генеральный директор туринского «Ювентуса» Джузеппе Маротта, несмотря на отсутствие официального объявления о назначении на пост генерального директора «Интера», уже приступил к работе в миланском клубе, сообщает FC Inter News.
Обновлено в 12:21
Футбол

Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Обновлено в 12:28
Футбол

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии».
Обновлено в 12:24
Футбол

Гвардиола получил предупреждение от FA за комментарий об арбитре

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил предупреждение от Футбольной ассоциации Англии (FA) за комментарий в отношении арбитра, сообщает BBC.
Обновлено в 10:47
Футбол

Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»

Обновлено в 08:49
Футбол

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов

Обновлено в 10:26
Футбол

Касильяс может перейти в команду MLS

Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 09:42
Футбол

Мбаппе и Неймар избежали серьезных травм

Неймар был заменен на 8-й минуте товарищеского матча между Бразилией и Камеруном из-за мышечных проблем, Мбаппе – из-за травмы плеча в матче Франция – Уругвай.
Обновлено в 12:25
Футбол

Избитый Кокориным и Мамаевым чиновник вышел на работу

Начальник департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Денис Пак, пострадавший в драке с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, вышел на работу после больничного.
Обновлено в 11:45
Футбол

«Зенит» может вернуться к трансферу Лашальта

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» может вернуться к идее с приобретением крайнего полузащитника сборной Уругвая Диего Лашальта, который минувшим летом перебрался в «Милан» из «Дженоа».
Обновлено в 12:20
Футбол

Игнашевич пошутил над нынешним поколением футболистов, которое «не курит и не пьет»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в Инстаграме выложил фотографию футболистов команды с тренировки в тренажерном зале.
Обновлено в 10:54
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Хулен Лопетеги
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Испанский футболист и футбольный тренер.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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