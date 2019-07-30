Футбол
Агент Краневиттера ничего не знает об интересе «Галатасарая»ProstoProSport 11:54
Агент аргентинского полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера Эрнан Берман заявил, что не в курсе интереса турецкого «Галатасарая» к своему клиенту.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:07, Ашберн
Экономика
Procter & Gamble завершила 4-й финквартал с убытком, увеличила выручку
Органический рост продаж P&G в 4-м финквартале составил 7%.
Обновлено в 12:13
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:53
Политика
Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России
Не дожидаясь результатов расследования Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) в апреле 2018 года подал в суд на правительство РФ, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Германия ждет безопасных вокзалов
После убийства во Франкфурте глава МВД пообещал бороться с ненавистью и насилием Во вторник в Германии состоялось экстренное совещание представителей силовых ведомств под руководством министра внутренних дел Хорста Зеехофера.
Обновлено в 18:01
Политика
Путин встретился с главой Сахалинской области
Сегодня в Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Обновлено в 15:02
Футбол
Луис Адриано перешел в «Палмейрас» бесплатно
Бразильский нападающий московского "Спартака" Луис Адриано переходит в "Палмейрас". Футболист достался клубу из Бразилии бесплатно.
Обновлено в 13:58
Политика
США официально обратились к Германии за помощью
Соединенные Штаты официально обратились к Германии, чтобы она приняла участие в предложенной Великобританией европейской военно-морской миссии по защите судов, которые одят близ берегов Ирана.
Обновлено в 13:53
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией.
Обновлено в 17:35
Кино
Владимир Машков рассказал, на каком условии вернется в кино
В интервью «Парламентской газете» актер Владимир Машков рассказал, что вернется в кинематограф только после того, как наладится работа Театра Олега Табакова, художественным руководителем которого он является.
Обновлено в 14:53
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare вернутся награды за серии убийств
Обновлено в 02:36
Политика
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме
24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.
Обновлено в 18:43
Футбол
«Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны»
Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 16:58
Политика
Минобороны добилось отмены выплаты вдове погибшего в Сирии военного
Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии.
Обновлено в 10:13
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Финансы
Спрос на гособлигации Белоруссии превысил предложение в четыре раза
Спрос со стороны физлиц на облигации Белоруссии в Газпромбанке оценили в 1,5 млрд руб. Газпромбанк вместе Совкомбанком, "Открытием" и Евразийским банком развития являются организаторами размещения.
Обновлено в 13:48
Кино
Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис воссоединились
Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.
Обновлено в 09:09
Футбол
«Рубин» представил Сутормина в виде картонной фигуры
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Экономика
WSJ узнала о грозящем связанному с Фридманом фонду штрафе в США
Комитет по иностранным инвестициям (Cfius) правительства США может назначить штраф инвестфонду Pamplona Capital Management, одним из инвесторов которого является основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо Cfius фонду.
Обновлено в 14:22
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
Судя по снимку, экспериментальный автомобиль представлял собой стандартную «шестерку» с другой облицовкой фар, массивной радиаторной решеткой, иными капотом и бампером, заимствованными от экспортной версии модели.
Обновлено вчера в 21:30
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 18:37
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20