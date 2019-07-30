Футбол
Агент Краневиттера ничего не знает об интересе «Галатасарая»ProstoProSport 11:54
Агент аргентинского полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера Эрнан Берман заявил, что не в курсе интереса турецкого «Галатасарая» к своему клиенту.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Политика
Алтайский депутат предложила бомбить горящие в Сибири леса
Например, в Швеции на горящий лес сбрасывали бомбу, взрыв которой поглощает кислород, в итоге очаг возгорания подавляется.
Обновлено в 03:39
Футбол
«Палмейрас» ведёт переговоры с Луисом Адриано
Нападающий «Спартака» Луис Адриано может стать игроком «Палмейраса». Такими данными располагает журналист Рафаэл Дел Манто.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Новосибирске подожгли приемную «Единой России»
По сообщению пресс-службы Новосибирского регионального отделения «Единой России», в ночь 29 на 30 июля в приемную партии в Первомайском районе бросили бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 09:19
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Экономика
WSJ: власти США могут оштрафовать Pamplona Михаила Фридмана
Правительство США может оштрафовать инвесткомпанию Pamplona Capital Management, управляющую в том числе средствами председателя набсовета «Альфа-групп» Михаила Фридмана, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).
Обновлено в 11:36
Происшествия
Столичный главк МВД, по некоторым данным, приказал полицейским изменить свои данные в соцсетях после акции 27 июля
Среди главных требований к столичным полицейским от руководства – удаление из соцсетей фотографий, где можно разглядеть лицо, утверждает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 12:00
Единоборства
Прощание с боксером Дадашевым состоится 4 августа в Петербурге
Прощание с российским боксером Максимом Дадашевым, который скончался в США в результате полученных во время поединка травм, пройдет 4 августа в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:11
Кино
Опубликован трейлер нового хоррора «Маяк» с Робертом Паттинсоном
Киностудия A24 опубликовала в Сети тизер нового фильма с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном «Маяк», который впервые был показан на Каннском кинофестивале.
Обновлено в 10:11
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Светлана Лобода была замечена на концерте группы «Rammstein»
29 июля группа дала концерт в Лужниках, и певица была здесь замечена.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Корсиканец напал на яхту с российским бизнесменом
Вооруженный ножом житель Корсики утром 30 июля вплавь добрался до стоявшей в 2 км от берега яхте, на которой находился российский бизнесмен вместе с семьей.
Обновлено в 12:26
Политика
На Украине захотели отменить введенный Кучмой мораторий на продажу земли
Запрет на покупку и продажу земли сельхозназначения, которая находится в государственной и коммунальной собственности, введен на Украине в 2001 году во время правления президента Леонида Кучмы.
Обновлено в 12:27
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика
Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Рады забросали яйцами
Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Верховной рады сорвали.
Обновлено в 12:32
Политика
Джонсон и премьер Ирландии обсудили Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил ирландского коллегу Лео Варадкара, что намерен добиваться заключения соглашения с ЕС по Brexit, в котором не будет содержаться положения о жесткой границе между Соединенным Королевством и Ирландией.
Обновлено в 10:15
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Культура
Александра Невского сделали терминатором с помощью нейросети
Обновлено в 11:39
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Празднование юбилея Крутого завершилось шикарным тортом и салютом
Завершился праздник грандиозным салютом, ярко осветившим небо Турции.
Обновлено в 08:52
Финансы
Курс евро поднялся выше 71 рубля
Курс евро на торгах во вторник, 30 июля, поднялся выше отметки в 71 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 12:17
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51