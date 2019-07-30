Футбол
Агент Краневиттера: «Пока ничего не знаю об интересе „Галатасарая“»Sports.ru 10:46
Агент полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера Эрнан Берман заявил, что не знает об интересе «Галатасарая» к своему клиенту.
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Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Дмитрий Гудков отправлен на 30 суток под арест
Дмитрий Гудков, намеревавшийся участвовать в выборах в Мосгордуму, но не прошедший регистрацию, признан судом виновным в нарушении правил порядка организации митинга.
Обновлено в 10:52
Автоспорт
«Хонда» привезёт большие обновления в Монцу и Сочи
Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко сообщил, что «Хонда» привезёт серьёзные обновления в Монцу и Сочи.
Обновлено в 08:50
Общество
Общероссийское объединение пассажиров предложило запретить BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров направило предложение в Госдуму заблокировать сервис BlaBlaCar.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
МГИК отменил отказ в регистрации Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгоризбирком отменил решение избирательной комиссии 43-го округа об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:46
Здоровье
Лапша быстрого приготовления может спровоцировать болезни ЖКТ
Врач отметила, что лапша способна ухудшить состояние здоровья человека и привести к риску возникновения болезней желудочно-кишечного тракта, а также к заболеванию печени и почек.
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Обновлено в 09:53
Политика
Forbes не нашел оснований для санкций против России
Журналист Кеннет Рапоза, пишущий для Forbes, не нашел оснований подвергать Россию санкционным ограничениям, за исключением негативного отношения к возглавляющему страну президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Ковалева сняли с рейса из-за домогательств к пассажирке
Обновлено в 03:40
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia
Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic-Con Russia.
Обновлено в 05:55
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Здоровье
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено в 09:20
Футбол
Два российских игрока вошли в список перспективных футболистов УЕФА
В список вошли два российских футболиста - полузащитник ЦСКА Иван Обляков и голкипер "Краснодара" Матвей Сафронов.
Обновлено в 10:23
Общество
Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно
Обновлено вчера в 10:05
Гаджеты
Создан миниатюрный рабочий ноутбук с экраном в один дюйм
Энтузиаст по имени Пауль Клингер (Paul Klinger) создал ноутбук ThinkTiny, диагональ дисплея которого не превышает 0,96 дюймов (около 2,5 см). У устройства есть даже миниатюрный джойстик, заменяющий мышь.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Гаджеты
Санкции США помешали созданию «умной колонки» Huawei и Google
Две крупнейшие мировые компании Huawei и Google на протяжении длительного времени работали над рядом совместных разработок, в том числе «умной колонки», пока США не ввели санкции в отношении Huawei.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Собянин назвал адекватным применение силы полицией на митинге 27 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранители были вынуждены применить силу во время несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 08:10
Экономика
Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям
Глава российского правительства утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера, что не позволит занижать доплаты к пенсиям.
Обновлено в 10:36
Политика
Киев готовится к прекращению транзита российского газа
Украина закачивает максимальные объемы газа в хранилища, чтобы подготовиться к худшему сценарию с российским транзитом.
Обновлено вчера в 05:12
Общество
Минсельхоз назвал возможные причины гибели пчел в российских регионах
«Минсельхоз России считает необходимым, чтобы пострадавшие пчеловоды с помощью аккредитованных лабораторий точно устанавливали причину гибели пчел в каждом конкретном случае», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:31
Авто
Самым популярным автомобилем с пробегом в РФ стал Ford Focus
В прошлом месяце вторичный авторынок России составил 457,6 тысяч машин, сократившись на 4,8% относительно прошлого года.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Общество
Правительство предложит сократить способы госзакупок с 11 до трех
Жуков возглавляет рабочую группу по анализу и совершенствованию процедур госзакупок. Ее сформировали в марте 2019 года по поручению Госдумы.
Обновлено в 09:00
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Обновлено в 02:36
Авто
В интернете показали уникальный гибрид ВАЗ-2106 и 2107
В 1979 году Волжский автозавод выпустил первый и единственный экземпляр ВАЗ-2106 с необычным передком в стиле «семерки».
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста
На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Обновлено в 09:41
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено вчера в 22:49