Футбол

Агент Краневиттера: «Пока ничего не знаю об интересе „Галатасарая“»Sports.ru 10:46

Агент полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера Эрнан Берман заявил, что не знает об интересе «Галатасарая» к своему клиенту.
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Краневиттер может перейти в «Галатасарай»

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