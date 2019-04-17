Футбол
Агент Ковачича отреагировал на слухи о возможном трансфере в «Зенит»ProstoProSport вчера в 11:58
Никки Вукшан, агент полузащитника «Челси» Матео Ковачича, отказался комментировать информацию о возможном переходе своего клиента в «Зенит».
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Наука
Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника
Обновлено вчера в 20:22
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отметила юбилей с поклонниками
Поздравить с 70-летним юбилеем артистку собрался полный зал Кремлевского дворца, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Кирилл Вышинский прокомментировал украинские выборы
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, что заключенные Киевского следственного изолятора, где он содержится, не воспринимают всерьез Петра Порошенко.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Марат Башаров назвал причину совместного проживания с экс-супругой
Согласно документу, совместное проживание пары прекратится, если звезда снова начнет употреблять спиртное.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Александр Панкратов-Черный устроил дебош на борту самолета
Обновлено вчера в 06:00
Футбол
Мать Кокориных написала трогательное обращение к сыновьям
Обновлено в 03:06
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Политика
Медведчук заявил о готовности поддержать стремление Зеленского к миру
«Если Зеленский действительно хочет мира и восстановления экономического потенциала Украины, то наша партия поддержит его действия», — сказал украинский политик.
Обновлено вчера в 04:22
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено 16 апреля в 05:44
Кино
Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в керченском колледже
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Бригада врачей из Москвы вылетает в Уфу для помощи Дмитрию Быкову
Ранее и.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил, что 16 апреля 51-летнего Дмитрия Быкова доставили в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Кино
Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет
Звезда детского телевидения BBC и актриса Майя-Лесия Нэйлор внезапно скончалась в возрасте 16 лет. Трагическое событие произошло 7 апреля.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации
Обновлено вчера в 22:42
Кино
Джон Сина может сняться в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна
Джон Сина («Бамблби») ведёт переговоры со студия Warner по поводу роли в «Отряде самоубийц», который напишет и снимет постановщик «Стражей Галактики» Джеймс Ганн.
Обновлено в 03:21
Происшествия
При нападении на автобус в Пакистане погибли 14 человек
Обновлено в 01:23
Политика
США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы
США ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении американского Министерства финансов.
Обновлено вчера в 14:42
Путешествия
Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Космос
В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении
Обновлено в 03:17
ЖКХ
Отопление отключат в Москве в конце апреля
П.Бирюков сообщил, что в этом году плановые отключения горячей воды начнутся после прекращения подачи тепла, то есть ориентировочно в начале мая.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России
Издание Forbes составило рейтинг 200 богатейших бизнесменов России, на первом месте которого расположился глава "Новатэка" и акционер "Сибура" Леонид Михельсон с состоянием в $24 млрд.
Обновлено в 02:28
Авто
У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта
Обновлено в 02:32
Общество
В Петербурге появилась фреска с изображением Нотр-Дама до пожара
Лукьянов добавил, что на днях собирается на этой же стене разместить фреску с изображением собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор) — одного из крупнейших храмов Петербурга, где пожар в 2006 году уничтожил главный купол.
Обновлено в 03:10
Экономика
Майские указы по зарплатам бюджетников выполнили четыре региона из 85
Лишь четыре региона РФ к концу 2018 года достигли целевых показателей по зарплатам бюджетников, которые президент Владимир Путин поручил повысить в рамках своих майских указах.
Обновлено вчера в 04:30
Экономика
К 2024 году пенсии россиян вырастут на 9,5 %
Эксперты Минэкономразвития спрогнозировали повышение пенсий к 2024 году.
Обновлено вчера в 05:55
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50