Футбол

Агент Ковачича отреагировал на слухи о возможном трансфере в «Зенит»ProstoProSport вчера в 11:58

Никки Вукшан, агент полузащитника «Челси» Матео Ковачича, отказался комментировать информацию о возможном переходе своего клиента в «Зенит».
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Ковачич ведёт переговоры с «Зенитом»

Чемпионатвчера в 09:32

Ковачич может перебраться в «Зенит»

Газета.Ruвчера в 09:52

«Зенит» хочет выкупить Ковачича из «Челси»

Советский спортвчера в 09:40

Агент прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Ковачичу

Матч ТВвчера в 11:21

Источник: Ковачич ведет переговоры с «Зенитом»

Спорт-Экспрессвчера в 09:20

В Англии сообщили о переговорах Ковачича с «Зенитом»

Sport24.ruвчера в 08:50

«Зенит» провёл переговоры с полузащитником «Реала»

Sport.ruвчера в 09:28
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Происшествия

В Пакистане при нападении на автобус убиты 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли при нападении неизвестных на автобус в провинции Белуджистан на юге Пакистана.
Обновлено в 01:51
Политика

«Коммерсантъ» узнал о визите в Москву советника Трампа по России

В Москву приехала делегация Белого дома, которую возглавляет советник американского президента Дональда Трампа, директор по вопросам России и Евразии в Совете по национальной безопасности Фиона Хилл.
Обновлено в 01:20
Общество

Ужесточающий правила распространения сим-карт законопроект доработают

Поправки к ст. 44 закона «О связи» призваны ужесточить правила распространения сим-карт.
Обновлено в 01:19
Авто

Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Обновлено вчера в 09:30
Экономика

Эксперты рассказали о сферах работы с перспективой высоких зарплат

Эксперты рассказали о сферах, где в первую очередь вырастет оплата труда.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Экономика

В России может появиться новый экологический налог

Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели. Такие субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 21:00
Авто

Mercedes-Benz отзывает более 700 автомобилей в России

Представители компании «Мерседес-Бенц Рус» официально заявили об отзыве 762 автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 08:37
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Источник рассказал о состоянии помещенного в кому Быкова

Ранее супруга Быкова Ирина Лукьянова заявила, что ее муж находится в "тяжелом" состоянии. Его диагноз она уточнять не стала.
Обновлено в 02:22
Политика

Новак назвал обходной путь на случай перекрытия белорусской «Дружбы»

Минэнерго России не рассматривает вариант, при котором Минск перекроет трубу "Дружба".
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

В Приморье завели дело на водителя, сбившего двух женщин на остановке

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, который в состоянии наркотического опьянения и без прав врезался в автобусную остановку и сбил двух женщин, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о паразитах в рыбе

Роспотребнадзор предупредил граждан РФ о распространении паразитов, передающихся человеку через рыбу и рыбную продукцию.
Обновлено в 01:44
Происшествия

ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия

48-й ЦНИИ — головной разработчик средств защиты от биологического оружия в России, расположен в закрытом городке Сергиев Посад-6, или Вакцина, как его называют жители Сергиево-Посадского района.
Обновлено вчера в 23:15
Наука

Названы вызывающие рак кишечника продукты

Ученые из Оксфордского университета доказали, что даже умеренное потребление красного мяса, особенно переработанного, значительно повышает вероятность заболеть раком кишечника.
Обновлено вчера в 15:26
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
Общество

На социальное развитие Забайкалья выделено 9,4 млрд рублей

Столичный чиновник отметил, что в рамках плана развития центров экономического роста в Забайкальском крае за три года (до 2021 включительно) будет профинансировано более 70 мероприятий на общую сумму 9,4 миллиарда рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

Российские «Искандеры» в Сирии показали со спутника

В Сети появились снимки комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 15:18
Общество

Роскачество назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» сравнять счёт в серии с «Нэшвиллом»

В четвёртом матче серии «Нэшвилла» с «Далласом» порвалось там, где никто не ожидал.
Обновлено в 02:05
Экономика

Семьям с детьми помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Семьям с третьим ребенком правительство России поможет погасить 450 тысяч рублей из ипотеки.
Обновлено вчера в 07:35
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Наука

Левая половина мозга отвечает за ночные кошмары

Как полагают ученые, сниженная активность мозга в правой фронтальной коре может приводить к большему количеству кошмаров и неприятных сюжетов в снах.
Обновлено 16 апреля в 06:00
Политика

Белоруссия и Казахстан отказываются покупать товары из Крыма

Из-за сложной геополитической ситуации Белоруссия и Казахстан не хотят импортировать товары, произведенные в Крыму.
Обновлено вчера в 03:17
Армия и оружие

КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия

Обновлено вчера в 23:07
Общество

Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам

Министерство культуры РФ направит лучших реставраторов во Францию для помощи в восстановлении Нотр-Дама, если Франция обратится с такой просьбой, однако ведомство не планировало собирать бюджетные средства на восстановление пострадавшего от пожара парижского собора.
Обновлено в 02:30
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Общество

Сын-школьник мэра Серова заработал больше 400 тысяч в 2018 году

По итогам 2018 года доход школьника составил 409,3 тыс. рублей.
Обновлено 15 апреля в 09:55
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Матео Ковачич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид», на правах аренды выступающий за английский «Челси». Игрок сборной Хорватии. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов. Серебряный призёр чемпионата мира 2018 года в России.
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