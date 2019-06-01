Футбол
Агент Кавани опроверг переговоры с «Атлетико»Sports.ru 29 мая в 22:48
Агент форварда «ПСЖ» Эдинсона Кавани назвал недостоверной информацию о том, что игрок дал согласие на переход в «Атлетико».
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Происшествия
Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве
Проверка на полиграфе подтвердила виновность бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова в убийстве знакомой.
Обновлено в 03:01
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Общество
В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг
Национальный и внутрисетевой роуминг в России отменен. Соответствующие изменения вступили в силу 1 июня.
Обновлено в 02:43
Экономика
НТВ сообщил о выводе Ходорковским из России $51 млрд
Согласно расследованию телеканала НТВ, которое связано с бизнесменом и приватизацией ЮКОСа в 1990-х годах, под названием «Кровавая империя Михаила Ходорковского», на эту сумму были выведены дивиденды миноритарных акционеров, а большая часть средств в настоящее время находится в Нидерландах.
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Россия не станет вводить визы для граждан Узбекистана
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил по итогам визита в Узбекистан, что РФ не планирует вводить визовый режим для узбекских граждан, для упорядочивания миграционных потоков есть различные инструменты, сообщается в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
Обновлено в 04:47
Политика
Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка
Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Общество
МВД: Около 50% задержанных на станции Шиес приехали из других регионов
Около половины граждан, в отношении которых были составлены протоколы об административных нарушениях после задержания на станции Шиес Архангельской области, являются жителями других регионов.
Обновлено в 04:32
Экономика
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Стилист Рогов осудил Собчак за высказывания об одежде Бузовой
Стилист Александр Рогов назвал неэтичным поведение Ксении Собчак, рассказавшей в своем YouTube-шоу, что один «очень модный» дизайнер просил ее повлиять на Ольгу Бузову, чтобы певица не носила вещи его бренда.
Обновлено вчера в 11:25
Экономика
Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды
Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.
Обновлено в 02:01
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Россия и ПАСЕ В 2014 году российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса и некоторых других полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 03:43
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Политика
Япония передумала заключать с РФ соглашение по мирному договору в июне
Японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20.
Обновлено вчера в 20:23
Космос
NASA выложило рентгеновский снимок Вселенной
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes — Bloomberg
Отмечается, что без iTunes пользователи смогут управлять своими гаджетами Apple через приложение Music Американская корпорация Apple готовится полностью отказаться от сервиса iTunes, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье
Россияне в Таиланде пытаются эвакуировать соотечественника с инсультом
Россияне, живущие и работающие в Таиланде, пытаются помочь с организацией эвакуации на родину 69-летнего соотечественника, перенесшего тяжелый инсульт и оказавшегося после лечения без средств, сообщил РИА Новости один из волонтеров Арсений Камышев по телефону из города Чиангмая на севере Таиланда.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей
Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы
Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Обновлено 30 мая в 21:00
Политика
На Украине сменили правила написания русских фамилий
Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
В США предложили пять видов санкций против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предложили ввести как минимум пять видов санкций против тех, кто оказывает услуги страхования судам, занимающимся укладкой газопровода "Северный поток — 2". Соответствующий законопроект внесли в конгресс еще 14 мая, но полностью он опубликован только сегодня.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»
Обновлено в 01:02
Футбол
СМИ: Азар будет выступать в «Реале» под бывшим номером Роналду
По информации источника, 28-летний Азар, который выступает в «Челси» и сборной Бельгии под 10-м номером, не сможет получить аналогичный номер в «Реале», так как он принадлежит хорвату Луке Модричу.
Обновлено в 04:15
Путешествия
Летний сезон этого года начался с роста турпотока в Турцию на 34%
Прошлый летний сезон поставил рекорд по турпотоку на самом популярном выездном направлении: к примеру, в июне 2018 года Турцию посетили почти 1 млн россиян.
Обновлено в 03:15
Политика
Путин присвоил имена великих россиян аэропортам
Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропортам имен великих россиян.
Обновлено вчера в 05:40
Энергетика
Нефть дешевеет: основные нефтяные марки потеряли в цене более 5%
Вечером 31 мая обе основные нефтяные марки потеряли в цене более 5%. Brent опускалась ниже 62 долларов за баррель впервые с 12 февраля.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
НЛМК приостанавливает инвестпроекты в США
Завершая ответ, Владимир Лисин рассказал анекдот, который характеризует, с его точки зрения, отношения власти и бизнеса.
Обновлено вчера в 07:05