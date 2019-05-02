Футбол
Агент Касильяса рассказал о перенесенном футболистом инфарктеРЕН ТВ 12:23
Агент голкипера "Порту" Икера Касильяса рассказал о самочувствии футболиста после перенесенного им инфаркта. По словам Карлоса Кутропии, вратарю стало плохо сразу после тренировки 2 мая. Никто из его коллег не мог предположить, что Касильяс имеет проблемы с сердцем.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Обновлено в 13:17
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» атакована среди дня. Видео
Террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили о нанесении нового ракетного удара по российской военной авиабазе «Хмеймим», представив видеокадры пуска ракет реактивными системами залпового огня «Град».
Обновлено в 06:21
Футбол
«Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче полуфинала ЛЕ
«Челси» и «Айнтрахт» сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиге Европы.
Обновлено в 16:54
Политика
Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле
Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.
Обновлено в 13:07
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
Обновлено в 15:52
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Политика
В Пентагоне рассказали о «закрытых дискуссиях» США с Грузией
Представитель пресс-службы американского оборонного ведомства Эрик Пэйхон в беседе с РИА Новости заявил, что Грузия является ключевым стратегическим партнёром США, между Вашингтоном и Тбилиси идёт ряд «закрытых дискуссий».
Обновлено в 16:00
Музыка
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
По заявлению певицы и актрисы Анастасии Самбурской, Первый канал вырезал ее выступление на премии "Шансон года", которая прошла в Кремлевском дворце 20 апреля и вышла в эфир 1 мая, пишет РИА Новости.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Заставившую ребенка целовать землю воспитателя уволят
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В ООН расследование трагедии в Одессе назвали неэффективным
Неэффективным и предвзятым называют в ООН расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Пожар произошел в здании управления Россельхознадзора в Орле
Спасатели тушат возгорание площадью 400 кв. м в здании управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в центре Орла.
Обновлено в 12:27
Футбол
Шейхи из Катара могут сократить финансирование в «ПСЖ»
Эмир Катара Тамима бин Хамад аль-Тани считает, что власти Франции недооценивают его вклад в развитие футбола, ведь с приходом в «ПСЖ» шейхов выросла стоимость прав на покупку телевизионных трансляций.
Обновлено в 12:34
Космос
Ученые: Слияние нейтронных звезд обогатило Солнечную систему радиоактивными элементами на ранних этапах ее формирования
Ученые после проведения исследования заявили, что произошедшее слияние нейтронных звезд обогатили Солнечную систему редкими радиоактивными элементами.
Обновлено в 11:48
Гаджеты
Новый смартфон OnePlus 7 Pro показали на качественном рендере
По некоторым данным, качественный рендер, на котором показали OnePlus 7 Pro, создавался уже на основании увиденных «вживую» экземпляров.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
Джуд Лоу тайно женился на своей возлюбленной Филиппе Коэн
46-летний британский актер Джуд Лоу во вторник, 30 апреля, связал себя узами брака со своей возлюбленной – 32-летней Филиппой Коэн.
Обновлено в 04:17
Здоровье
Куда присасываются клещи, рассказали москвичам
В департаменте предупредили, что паразиты присасываются безболезненно, а их излюбленными местами являются зона за ушами и область паха, а также шея и подмышки.
Обновлено в 04:13
Технологии
Сайт Last.fm заблокирован в России
Пользователи пожаловались на блокировку музыкального сервиса Last.fm в России, обратил внимание РБК.
Обновлено в 09:43
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала о своей комфортной жизни в США
Популярная модель Виктория Лопырева рассказала своим подписчикам в микроблоге Instagram о своей комфортной жизни в США.
Обновлено в 17:33
Происшествия
На северо-востоке Петербурга горит склад
Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером.
Обновлено в 17:16
Культура
Софи Тёрнер сыграла свадьбу в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», сыграла свадьбу в американском Лас-Вегасе.
Обновлено в 10:54
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 Pro с квадрокамерой выйдет на рынок в июне
На фоне информации об улучшенной версии смартфона, стало наблюдаться снижение стоимости флагмана, но не везде.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год
Обновлено в 16:51
Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы.
Обновлено в 04:00
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Прокурор Тихвина начал стрелять по возражавшим ему людям
По данным 47News, стрелком был прокурор Тихвинского района Михаил Волницкий, которому не понравился забор, закрывающий проход к береговой линии.
Обновлено в 16:55
Авто
Jaguar E-Pace представляет особую версию Checkered Flag
Британская компания Jaguar разбавила модельный ряд Checkered Flag новой специальной версией внедорожника E-Pace.
Обновлено в 10:23
Футбол
Ривалдо: «Никто не помешает Месси выиграть „Золотой мяч“»
Если честно, не вижу никого в этом сезоне, кто сможет бросить ему вызов в борьбе за индивидуальные награды.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как ее супруг гуляет с 9-месячной дочерью
«Папа может», – лаконично подписала видео, на котором ее супруг развлекает малышку, строя забавные рожицы и хлопая в ладоши, Лера Кудрявцева.
Обновлено в 13:58