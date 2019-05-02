Футбол
Агент Касильяса: «Не обсуждали будущее Икера»Матч ТВ 04:48
Футбольный агент Карлос Кутропиа, представляющий интересы вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказал о будущем своего клиента.
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Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Москве четыре человека ранены из помпового ружья
Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:05
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
Музыка
Алсу отстранили от участия в «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:09
Музыка
Billboard назвал лучших исполнителей года
В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Футбол
Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, но ему всё ещё доверяют
Клопп в Ливерпуле уже три с половиной года, но до сих пор не завоевал ни одного трофея.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
Культура
Джо Джонас и Софи Тернер поженились в Лас-Вегасе
Свадьба прошла в лучших традициях Лас-Вегаса (в одной из часовен на территории игорной столицы Америки, с конфетными кольцами, артистом, ряженым в Элвиса Пресли, в роли священника, и фотографиями на фоне винтажного розового "Кадиллака") и стоила Джонасу и Тернер 600 долларов (лицензию на брак они получили несколькими часами ранее).
Обновлено в 07:43
Политика
Британия потребовала от США документы по экстрадиции Ассанжа
Суд Британии потребовал от США документы по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Guardian.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер
Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
На Украину прибыли более 130 американских военных
Для тренировки украинских солдат по стандартам НАТО на Украину прибыли более 130 американских военных.
Обновлено в 11:24
Футбол
Касильяс рискует завершить карьеру после перенесенного инфаркта
Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс рискует завершить профессиональную карьеру футболиста после в среду перенесенного инфаркта на утренней тренировке.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Балтийское море
Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Общество
Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Космос
Blue Origin провела очередные испытания корабля New Shepard
Обновлено в 09:56
Футбол
Месси забил шести лучшим клубам АПЛ больше голов, чем Кейн
Напомним, Месси всю свою карьеру провёл в «Барселоне». В составе каталонского клуба он сыграл 683 матча и забил 600 мячей.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию
Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.
Обновлено в 11:16
Кино
Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России
«Мстители: Финал», по состоянию на 1 мая, побили в отечественном прокате два рекорда — по предварительным продажам билетов на сеансы и по сборам в первый день.
Обновлено вчера в 11:12
Энергетика
Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России
Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации, заявил доверенное лицо победителя президентской гонки на Украине Вадим Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Лавров заявил о несовместимости позиций России и США по Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.
Обновлено в 10:21
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Авто
Составлен топ-10 «проклятых» автомобилей
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 11:04