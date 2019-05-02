Футбол

Агент Касильяса: «Не обсуждали будущее Икера»Матч ТВ 04:48

Футбольный агент Карлос Кутропиа, представляющий интересы вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказал о будущем своего клиента.
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Агент Касильяса: «Не обсуждали будущее Икера»

Матч ТВ04:48

Агент Касильяса: его улыбка после операции дороже победы Испании на ЧМ

Газета.Ru05:31

Агент Касильяса: если бы приступ случился дома, Икер поехал бы на тренировку

Чемпионат06:15

Агент Касильяса: «Икеру очень повезло. Будь он дома в момент инфаркта, последствия могли бы быть ужасными»

Sports.ru10:14

Агент Касильяса: «Не обсуждали будущее Икера»

Sportbox.RU04:48

Агент Касильяса: «Улыбка Икера после операции для меня приятнее, чем победа Испании на ЧМ»

Sport24.ru04:28

Агент Касильяса рассказал про сердечный приступ Икера

Soccer.ru03:33
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Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

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В Москве четыре человека ранены из помпового ружья

Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
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Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России

В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
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В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
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Моуринью: Клопп ничего не выиграл за 3,5 года, но ему всё ещё доверяют

Клопп в Ливерпуле уже три с половиной года, но до сих пор не завоевал ни одного трофея.
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Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

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Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
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Свадьба прошла в лучших традициях Лас-Вегаса (в одной из часовен на территории игорной столицы Америки, с конфетными кольцами, артистом, ряженым в Элвиса Пресли, в роли священника, и фотографиями на фоне винтажного розового "Кадиллака") и стоила Джонасу и Тернер 600 долларов (лицензию на брак они получили несколькими часами ранее).
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Британия потребовала от США документы по экстрадиции Ассанжа

Суд Британии потребовал от США документы по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Guardian.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Один из шести пострадавших в ДТП под Калугой детей умер

Один из шести детей, которые пострадали в результате аварии под Калугой, скончался. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 10:01
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль

La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 08:57
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

На Украину прибыли более 130 американских военных

Для тренировки украинских солдат по стандартам НАТО на Украину прибыли более 130 американских военных.
Обновлено в 11:24
Футбол

Касильяс рискует завершить карьеру после перенесенного инфаркта

Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс рискует завершить профессиональную карьеру футболиста после в среду перенесенного инфаркта на утренней тренировке.
Обновлено в 10:47
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Общество

Названы уничтожающие женскую красоту продукты

Обновлено в 00:58
Музыка

Самбурскую вырезали из эфира Первого канала

Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
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Blue Origin провела очередные испытания корабля New Shepard

Обновлено в 09:56
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Месси забил шести лучшим клубам АПЛ больше голов, чем Кейн

Напомним, Месси всю свою карьеру провёл в «Барселоне». В составе каталонского клуба он сыграл 683 матча и забил 600 мячей.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Причастного к убийству следователя Шишкиной экстрадируют в Россию

Городской суд Тбилиси принял решение об экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации преступной хакерской группировки и в причастности к убийству подмосковного следователя Евгении Шишкиной.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски

Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.
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Фильм «Мстители: Финал» поставил рекорд по сборам в России

«Мстители: Финал», по состоянию на 1 мая, побили в отечественном прокате два рекорда — по предварительным продажам билетов на сеансы и по сборам в первый день.
Обновлено вчера в 11:12
Энергетика

Польша распечатала резервы нефти после приостановки поставок из России

Министерство энергетики Польши приняло решение использовать 800 тыс. т нефти из стратегических запасов, чтобы компенсировать поставки российского сырья, транзит которого Варшава приостановила из-за снижения качества нефти в трубопроводе «Дружба», передает Reuters со ссылкой на сообщение официального представителя министерства.
Обновлено в 06:33
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Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации, заявил доверенное лицо победителя президентской гонки на Украине Вадим Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.
Обновлено вчера в 21:15
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиции Москвы и Вашингтона по ситуации в Боливарианской Республике несовместимы, однако не исключил возможности продолжения диалога по указанной проблематике.
Обновлено в 10:21
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Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

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Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 11:04
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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