Футбол
Агент: Каррере невозможно было навязать покупку игрокаЧемпионат 16:28
Каррера лично просматривал всех потенциальных новичков. Что-то навязать ему было невозможно. Если он в эту идею не влюбится, сам не захочет, то всё бесполезно.
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Происшествия
В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Силы ПВО Сирии в субботу вечером отражают атаку в небе над столицей страны. Большинство целей сбиты и упали на юге страны.
Обновлено в 17:20
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено в 08:32
Футбол
«Витесс» не смог обыграть «Хераклес»
«Витесс» на выезде сыграл вничью с «Хераклесом» в матче 4-го тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 15:46
Политика
США введут второй пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей»
Второй пакет санкций по «делу Скрипалей» вступит в силу с 26 августа. Об этом в пятницу сообщил Госдепартамент США.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»
Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено в 11:38
Единоборства
Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Политика
Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.
Обновлено в 13:49
Общество
В Чечне открыли самую крупную в Европе мечеть
ИА «Ореанда-Новости» В чеченском городе Шали открылась крупнейшая в Европе мечеть.
Обновлено вчера в 07:38
Энергетика
Новый узел контроля нефти может появиться на границе с Россией
Новая точка контроля количества и качества нефти может появиться на восточной границе Белоруссии в 2021 году.
Обновлено вчера в 14:36
Футбол
Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику»
В субботу главный матч тура состоялся в Португалии, где «Бенфика» играла с «Порту».
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Культура
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон два года подряд занимает первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис.
Обновлено вчера в 20:23
Армия и оружие
КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты.
Обновлено в 17:34
Технологии
Посудное дело: ложки и вилки можно будет оставлять в лесу
В России разработан первый химический реактор для непрерывного изготовления компонентов биоразлагаемого пластика.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено вчера в 04:27
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали необходимые прививки для школьников
В Роспотребнадзоре рассказал о необходимых прививках для школьников. Список вакцин опубликован на сайте ведомства.
Обновлено в 03:20
Культура
На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России
На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.
Обновлено в 05:36
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Политика
Помощники Трампа раскритиковали Макрона за давление на президента США
Члены администрации президента США Дональда Трампа раскритиковали главу Франции Эмманюэля Макрона за давление на американского лидера в ряде вопросов перед саммитом "Большой семерки" (G7) Биаррице.
Обновлено в 16:52
Политика
МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана
МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено в 15:57
Общество
В Петербурге открыли первый пешеходный фонтан после ремонта
Первый пешеходный фонтан в Санкт-Петербурге открылся в субботу в Любашинском саду Калининского района после ремонта по конкурсу "Фонтан для горожан".
Обновлено в 07:49
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено вчера в 08:33
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Росгвардейцы из-за шаурмы отказались помочь пострадавшему
Девушка стала очевидцем нападения пьяного мужчины на таксиста. Приехавший по вызову водитель отказался брать нетрезвого пассажира.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни
Пострадавшую во время отдыха в турецком Бодруме 12-летнюю россиянку могут транспортировать в Россию в течение нескольких дней.
Обновлено в 12:34
Политика
Кравчук дал украинским властям совет по вопросу вступления в НАТО
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что в вопросах вступления в НАТО власти страны должны действовать, учитывая интересы соседей.
Обновлено в 16:36
Финансы
Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторов
Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.
Обновлено в 07:03