Футбол

Агент: Каррере невозможно было навязать покупку игрокаЧемпионат 16:28

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Каррера лично просматривал всех потенциальных новичков. Что-то навязать ему было невозможно. Если он в эту идею не влюбится, сам не захочет, то всё бесполезно.
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Агент: Каррере невозможно было навязать покупку игрока

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Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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