Футбол
Агент: Каррере невозможно было навязать покупку игрокаЧемпионат 16:28
Каррера лично просматривал всех потенциальных новичков. Что-то навязать ему было невозможно.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Единоборства
Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO
Обновлено в 15:51
Кино
На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России
В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Армия и оружие
Великобритания направила еще один военный корабль в Ормузский пролив
Британский эсминец Defender направился в Ормузский пролив для сопровождения торговых кораблей.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Астраханской области нашли пропавшего португальца
Португалец, который потерялся в Астраханской области в пятницу, найден живым и здоровым, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие
В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки
КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:55
Происшествия
AP: в США пять человек пострадали в результате удара молнии
Как сообщило в субботу агентство Associated Press, в результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек.
Обновлено в 18:41
Общество
Кадыров попросил, чтобы его именем назвали самую маленькую мечеть
Что касается самого Кадырова, то он высказал пожелание назвать его именем самую маленькую мечеть, если люди посчитают его достойным этой чести.
Обновлено вчера в 11:58
Наука
Российские ученые создали метаматериал для «магнитных» компьютеров
Статья, посвященная технологии, которая пригодится при создании "магнитных" компьютеров, появилась в научном издании Advanced Science.
Обновлено вчера в 08:47
Шоу-бизнес
Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова
Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено в 09:30
Политика
Официальные лица США раскритиковали Макрона за давление на Трампа
Официальные лица США в частных разговорах раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за то, что перед саммитом G7 тот пытался "оказать давление" на американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal.
Обновлено в 17:56
Политика
В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком
Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Мел Би осталась без работы
Обновлено в 18:30
Происшествия
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 упал в Каневском районе Краснодарского края, в результате инцидента погиб пилот.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Чувашии
В Шемуршинском районе Республики Чувашия в автоаварии погибло пять человек, ещё несколько пострадали.
Обновлено в 19:02
Финансы
Американо-китайская торговая баталия рушит фондовый рынок
Нефть подешевела в фарватере общего основательного отступления фондового и товарно-сырьевых рынков США после резкого обострения американо-китайских торговых взаимоотношений.
Обновлено в 13:30
Кино
Вышел трейлер нового сериала продолжения «Звездных войн»
В Сети появился трейлер нового сериала по вселенной «Звездных войн». Фильм кинокомпании Disney выйдет под названием Mandalorian.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Вооруженные силы Израиля нанесли ракетный удар по Сирии. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
Обновлено в 17:51
Авто
Объявлена стоимость одной из самых мощных моделей Ferrari
Стоимость новинки компания оценила в 430 000 евро. В продажу авто поступит уже в конце 2019 года.
Обновлено в 07:33
Кино
Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов
Обновлено в 07:57
Политика
Путин поручил решить вопрос о досрочном выходе шахтеров на пенсию
Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности, следует из документа, опубликованного на сайте Кремля.
Обновлено в 03:42
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено вчера в 09:28
Космос
Древнегреческий компьютер напророчил апокалипсис на 1 сентября
Обновлено в 14:51
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 15:58
Общество
Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников
Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
Обновлено в 16:38
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Гаджеты
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro будут представлены в трех версиях
Что касается цветовой гаммы, Redmi Note 8 будет доступен в черном, синем и белом варианте, а Redmi Note 8 Pro получит зеленый, белы и серый цвет корпуса.
Обновлено в 02:45
Музыка
Эд Ширан выпустил клип на песню «Take Me Back to London»
23 августа музыкант опубликовал на YouTube-канале новый ролик на песню «Take Me Back to London».
Обновлено в 09:25