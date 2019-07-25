Футбол

Агент Хамеса Родригеса прилетел в Италию на переговорыSoccer.ru вчера в 12:37

Жорже Мендеш, агент игрока «Реала» Хамеса Родригеса, прибыл в Италию и в ближайшее время проведет переговоры с «Наполи» о трансфере своего клиента. Сообщается, что агент обсудит с руководством неаполитанцев условия личного контракта игрока.
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Источник: Агент Хамеса прилетел в Италию на переговоры с «Наполи»

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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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