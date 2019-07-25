Футбол
Агент Хамеса Родригеса прилетел в Италию на переговорыSoccer.ru вчера в 12:37
Жорже Мендеш, агент игрока «Реала» Хамеса Родригеса, прибыл в Италию и в ближайшее время проведет переговоры с «Наполи» о трансфере своего клиента. Сообщается, что агент обсудит с руководством неаполитанцев условия личного контракта игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Политика
Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету, а также продлению на два года срока наступления потолка госдолга страны, о чем свидетельствуют итоги голосования.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
СБУ освободила моряков с задержанного российского танкера
В четверг, 25 июля, СБУ и военная прокуратура Украины задержали российский танкер NEYMA в порту Измаил в Одесской области.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено 24 июля в 23:22
Здоровье
200 млн рублей выделено на благоустройство территорий алтайских больниц
В 2019 году в Алтайском крае благоустроят территории девяти больничных комплексов.
Обновлено вчера в 21:57
Экономика
Россиян предупредили о подорожании конфет
В Москве в ближайшее время могут подорожать кондитерские изделия, сообщают "Известия" со ссылкой на представителя Московской торгово-промышленной палаты.
Обновлено в 01:25
Здоровье
Бесплатные медосмотры для дачников посетили более 500 петербуржцев
Осмотр у медицинских выездных бригад уже прошли 500 человек.
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Названы самые популярные в России китайские автомашины
Обновлено вчера в 05:12
Происшествия
Жена Мамаева продает автомобиль супруга
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Капитан задержанного танкера рассказал об изъятии документов
Капитан захваченного СБУ российского танкера Илья Дробязко рассказал, что некоторые документы были изъяты во время досмотра танкера, сообщает RT.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Челябинске столкнулись автокран и три маршрутки, есть погибший
В Челябинске столкнулись три ПАЗа и автокран. Один человек погиб, пишут местные СМИ. Несколько человек получили травмы.
Обновлено в 01:49
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Политика
МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США
МИД Венесуэлы заявил, что новые санкции США против компаний, связанных с продовольственной программой страны, является покушением на право венесуэльских граждан достойно питаться.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Президент Киргизии встретился с жителями приграничного села Ак-Сай
Глава государства, направляясь на переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, встретился с жителями приграничного села Ак-Сай.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Опубликовано видео нападения на Порошенко после допроса
Ранее Порошенко не явился на допрос по 11 уголовным делам в Госбюро расследований Украины.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Партия Зеленского выступила за рынок земельной собственности
Глава украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила выступает за рынок земельной собственности, а также за либерализацию социальной сферы.
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
Боевой корабль ВМС Вьетнама впервые прибыл во Владивосток
Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" в четверг впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом.
Обновлено 24 июля в 22:25
Единоборства
Соперник Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 13:49
Авто
Названы лучшие рамные внедорожники 2019 года
В свое время рамные внедорожники заслужили уважение за надежность и простоту конструкции, а также за хорошие внедорожные характеристики.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено 24 июля в 05:48
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Футбол
«Гремио» в меньшинстве обыграл «Либертад» в Кубке Либертадорес
В первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Гремио» обыграл парагвайский «Либертад».
Обновлено вчера в 22:19
Футбол
Влашич: ЦСКА ждёт реально очень сложная игра с «Локомотивом»
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».
Обновлено вчера в 20:55
Авто
В России построят новый автомобильный завод
Как рассказал газете «Ведомости» генеральный директор «Автотора» Александр Сорокин, завод разместят на 32 га и там будет две универсальные сборочные линии, на каждой из которых в год будут выпускать до 25 тыс. машин.
Обновлено вчера в 11:49
Здоровье
Минздрав хочет включить вакцину от папилломы в нацкалендарь прививок
Минздрав России поддержал идею включения в национальный календарь прививок вакцину от вируса папилломы человека, следует из письма ведомства за подписью замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой в ответ на запрос депутата Госдумы Бориса Менделевича ("Единая Россия").
Обновлено вчера в 20:08
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada
Обновлено вчера в 18:15