Футбол
Агент Хамеса Родригеса прилетел в Италию на переговорыSoccer.ru вчера в 12:37
Жорже Мендеш, агент игрока «Реала» Хамеса Родригеса, прибыл в Италию и в ближайшее время проведет переговоры с «Наполи» о трансфере своего клиента. Сообщается, что агент обсудит с руководством неаполитанцев условия личного контракта игрока.
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Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Происшествия
Китайский школьник нашел 11 окаменелых яиц динозавра
Десятилетний школьник из китайской южной провинции Гуандун вместе с мамой нашли на берегу реки 11 окаменелых яиц динозавра, по предварительным оценкам, возраст находки составляет не менее 66 миллионов лет, сообщает газета "Бэйцзин Циннянь бао".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Задержан министр финансов Астраханской области
Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 02:58
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Политика
Россияне с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву
Самолёт из Кишинёва, на борту которого находятся члены экипажа российского танкера, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, приземлился в московском аэропорту Домодедово.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Крымские татары ответили на предложение Киева об автономии
Ранее советник украинского президента по политическим вопросам Никита Потураев сообщил о планах Киева рассмотреть вопрос о включении пункта о "национальной автономии" в Крыму в конституцию страны.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:43
Происшествия
Участницу Олимпийских игр задержали с 50 кг наркотиков
Голландская легкоатлетка Мадия Гафур была задержана в прошлом месяце после того, как у нее в машине обнаружили более 50 кг наркотиков, сообщает Sport1.de.
Обновлено в 02:46
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
В партии Зеленского призвали повременить с реформами
Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.
Обновлено в 03:06
Экономика
Ограничен доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России
Доступ иностранцев на рынок газовых турбин в России ограничили.
Обновлено вчера в 23:35
Армия и оружие
Сеул заявил о сходстве запущенных КНДР ракет и российских «Искандеров»
Запущенные Северной Кореей ракеты малой дальности были новым типом баллистических ракет, они похожи по техническим характеристикам на российские комплексы "Искандер", сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт разводится с женой
Известный российский телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт собирается развестись со своей супругой Татьяной Морозовой.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
НЛМК может выплатить дивиденды в размере 3,68 рубля на акцию
Акционеры проголосуют за дивиденды по итогам 2 квартала 2019 года в размере 3,68 рубля на одну обыкновенную акцию.
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Apple объявила о покупке модемного бизнеса Intel за $1 млрд
Apple до конца года планирует закрыть сделку по приобретению большей части модемного подразделения Intel, говорится в совместном заявлении компаний.
Обновлено в 02:03
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Теннис
Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
В дипмиссии выразили возмущение "продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США".
Обновлено вчера в 19:30
Армия и оружие
Филиппины получили партию российских гранатометов РПГ-7В2
25 июля Вооруженные силы Филиппин получили партию гранатометов РПГ-7В2, приобретенных у России для замены устаревших американских безоткатных орудий М67, стоящих на её вооружении сейчас.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Гаджеты
Новые игровые ноутбуки ASUS ROG уже в России
В новой модели GX502 инженеры и дизайнеры ROG вернулись к привычному расположению клавиатуры, что позволило сократить размеры устройства.
Обновлено вчера в 18:10
Транспорт
ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Внедрение нового типа автомобильных и мотоциклетных номеров отложено на год. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.
Обновлено вчера в 22:05
Общество
Рогозин пожаловался на дожди, которые мешают строить Восточный
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что строительству второй очереди космодрома Восточный мешают дожди, которые не прекращаются уже месяц.
Обновлено в 03:32
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно собирать грибы
Обновлено в 01:00
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в кафе
Обновлено в 03:20
Общество
Штормовое предупреждение в связи с ливнями объявлено в Приамурье
В Приамурье в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 00:48