Жорже Мендеш, агент игрока «Реала» Хамеса Родригеса, прибыл в Италию и в ближайшее время проведет переговоры с «Наполи» о трансфере своего клиента. Сообщается, что агент обсудит с руководством неаполитанцев условия личного контракта игрока.

Агент Хамеса Родригеса прилетел в Италию на переговоры

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