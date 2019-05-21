Футбол
Агент Ионова: «Алексей имеет предложения из Европы»Матч ТВ 14:13
Агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова Милко Бански подтвердил информацию о том, что игрок может покинуть донской клуб летом.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Хоккей
Швеция — Россия 2:7 (3-й период)
Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Следствие раскрыло хищение 25 млрд рублей у «Нота-Банка»
Следствие раскрыло хищение 25 миллиардов рублей у "Нота-Банка", передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Политика
Путин провел телефонные переговоры с Меркель и Макроном
Обновлено в 15:29
Гаджеты
Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro
Обновлено в 14:41
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено в 13:31
Политика
Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Экономика
ЦБ ужесточил требования по защите денег вкладчиков от киберугроз
Банк России ужесточил требования к банкам, чтобы защитить деньги клиентов от киберпреступников, следует из положения ЦБ.
Обновлено в 16:03
Футбол
Прощальный матч Компани в «Манчестер Сити» пройдет в сентябре
Компани за 11 лет в Манчестер Сити провел 360 матчей за команду (20 голов) и выиграл 12 титулов.
Обновлено в 13:45
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Политика
Зеленский назначил Шефира первым помощником
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.
Обновлено в 13:11
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Мошенники разработали новую схему кражи денег у клиентов Сбербанка
Злоумышленники нашли новый способ кражи денег у клиентов Сбербанка с помощью терминалов, сообщает URA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Обновлено 19 мая в 23:18
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Гаджеты
В РФ начали продавать смартфон Alcatel 1S за 6990 рублей
Реализация нового смартфона Alcatel 1S началась в России.
Обновлено в 14:00
Авто
Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально
Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.
Обновлено вчера в 03:55
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Общество
Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах
Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах.
Обновлено вчера в 13:46
Гаджеты
Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов
Обновлено в 15:24
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы
Обновлено в 08:39
Политика
В МИД России объяснили новые санкции США
В министерстве отмечают, что формально Россию пытаются обвинить в нарушении закона США, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который «никакого отношения к России не имеет».
Обновлено в 14:10
Гаджеты
Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android
Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.
Обновлено в 05:32