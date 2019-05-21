Футбол

Агент Ионова: «Алексей имеет предложения из Европы»Матч ТВ 14:13

Агент полузащитника «Ростова» Алексея Ионова Милко Бански подтвердил информацию о том, что игрок может покинуть донской клуб летом.
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Агент Ионова: «Алексей имеет предложения из Европы»

Матч ТВ14:13

Агент: у Ионова есть предложения из Европы

Чемпионат13:53

Агент Ионова: «Алексей имеет предложения из Европы»

Sportbox.RU14:13

Ионов может покинуть «Ростов»

Советский спорт14:20

Агент Ионова: «Велика вероятность, что Алексей покинет „Ростов“. Есть предложения из Европы»

Sport24.ru13:33

Агент Ионова: «Велика вероятность, что Алексей покинет „Ростов“. Есть предложения из Европы»

Sports.ru15:29

Полузащитника «Ростова» ждут в Европе

Sport.ru14:30
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
Футбол

В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку

Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
Обновлено в 05:59
Хоккей

Швеция — Россия 2:7 (3-й период)

Ассистентами выступили Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. Счёт в матче — 3:1 в пользу сборной России. Идёт середина второго периода встречи.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Следствие раскрыло хищение 25 млрд рублей у «Нота-Банка»

Следствие раскрыло хищение 25 миллиардов рублей у "Нота-Банка", передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:26
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Меркель и Макроном

Обновлено в 15:29
Гаджеты

Apple представила первый восьмиядерный MacBook Pro

Обновлено в 14:41
Происшествия

В тоннеле московского метро застряли три поезда

Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено в 13:31
Политика

Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Экономика

ЦБ ужесточил требования по защите денег вкладчиков от киберугроз

Банк России ужесточил требования к банкам, чтобы защитить деньги клиентов от киберпреступников, следует из положения ЦБ.
Обновлено в 16:03
Футбол

Прощальный матч Компани в «Манчестер Сити» пройдет в сентябре

Компани за 11 лет в Манчестер Сити провел 360 матчей за команду (20 голов) и выиграл 12 титулов.
Обновлено в 13:45
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Политика

Зеленский назначил Шефира первым помощником

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Сергея Шефира первым помощником.
Обновлено в 13:11
Наука

Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию

По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск

Обновлено в 15:58
Происшествия

Мошенники разработали новую схему кражи денег у клиентов Сбербанка

Злоумышленники нашли новый способ кражи денег у клиентов Сбербанка с помощью терминалов, сообщает URA.RU со ссылкой на "Коммерсант".
Обновлено 19 мая в 23:18
Энергетика

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Гаджеты

В РФ начали продавать смартфон Alcatel 1S за 6990 рублей

Реализация нового смартфона Alcatel 1S началась в России.
Обновлено в 14:00
Авто

Обновленный SsangYong Tivoli 2020 представлен официально

Обновленный кроссовер SsangYong Tivoli, месяц назад замеченный на тестах в Индии, представлен официально.
Обновлено вчера в 03:55
Футбол

Конте выиграл суд у «Челси» и получит 9 миллионов фунтов компенсации

Обновлено в 15:04
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Общество

Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах

Кейт Миддлтон посетила Цветочное шоу в Челси в красивых кюлотах.
Обновлено вчера в 13:46
Гаджеты

Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов

Обновлено в 15:24
Армия и оружие

Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы

Обновлено в 08:39
Политика

В МИД России объяснили новые санкции США

В министерстве отмечают, что формально Россию пытаются обвинить в нарушении закона США, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который «никакого отношения к России не имеет».
Обновлено в 14:10
Гаджеты

Huawei анонсировал создание операционной системы на замену Android

Hongmeng создают на базе Linux, причем компания обещает, что пользователи их фирменной операционной системы будут постоянно получать обновление безопасности и обновление ОС до новых версий.
Обновлено в 05:32
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Алексей Сергеевич Ионов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник клуба «Ростов» и сборной России. Чемпион России и обладатель Кубка УЕФА в составе «Зенита».
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