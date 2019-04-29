Футбол
Агент: «Икарди хочет остаться в „Интере“ на 150 лет»Soccer.ru 04:10
Мауро хочет остаться, это его выбор. Если Спаллетти останется в "Интере" на 100 лет, то Мауро - на все 150.
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Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Экономика
Названы сроки строительства СПГ–хаба в Мурманской области
В случае реализации проектов по перевалке СПГ в российских морских портах, расположенных в акватории северного морского пути, к 2024 году будет обеспечен грузооборот СПГ и газового конденсата в объеме 41,4 млн т. Предварительная оценка инвестиционного проекта — 70,094 млрд рублей.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
МИД Сербии пояснил детали сотрудничества с НАТО
Дачич отметил, что сотрудничество Сербии с НАТО "ограничено военным нейтралитетом", и страна "не хочет и не будет вступать в альянс".
Обновлено в 09:23
Финансы
Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов в понедельник
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного слабеет к доллару и евро на старте торгов на фоне продолжающей падать нефти.
Обновлено в 03:29
Политика
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о российских паспортах
В Кремле прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского об упрощённой процедуре предоставления российского гражданства.
Обновлено в 05:34
Экономика
Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна
"Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.
Обновлено в 13:51
Экономика
Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году
Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
Обновлено в 16:14
Культура
Нагиев назвал условие ухода из шоу «Голос» после скандала
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в чемпионате России
Обновлено в 14:58
Наука
Поворот колеса помог планетоходу вырыть глубокую траншею в песке
Екатерина Павлова (Catherine Pavlov) и Аарон Джонсон (Aaron Johnson) из Университета Карнеги — Меллон показали, что роверы могут использовать уже имеющиеся у них колеса для эффективного перемещения относительно больших объемов грунта и создания глубоких траншей.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Здоровье
Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит
Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено в 11:51
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Хоккей
Защитник «Колорадо» может перейти в «Салават Юлаев»
Хоккейный агент Александр Черных рассказал, что его подопечный Сергей Бойков, выступающий в «Колорадо Эвеланш», заинтересован в переходе в «Салават Юлаев».
Обновлено в 12:52
Игры
В мае подписчиков Xbox Live Gold ждёт тихий месяц с Earth Defense Force
Marooners (Xbox One) — с 1 по 31 мая The Golf Club 2019 featuring PGA Tour (Xbox One) — с 16 мая по 15 июня Earth Defense Force: Insect Armageddon (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 мая Comic Jumper (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 31 мая Sony представит майскую подборку PS Plus послезавтра, 1 мая.
Обновлено в 15:13
Хоккей
Первый канал покажет четыре матча сборной России на чемпионате мира по хоккею
Первый канал в прямом эфире покажет четыре матча чемпионата мира по хоккею с участием сборной России.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Происшествия
TMZ: у Ларри Кинга остановилось сердце
Американский телеведущий Ларри Кинг перенес сердечный приступ.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Виктория Боня перечислила правила красивой девушки
Обновлено в 16:00
Происшествия
Напоивших ребенка пивом родителей проверит полиция
Обновлено в 09:37
Транспорт
На трассе М4 «Дон» ещё один участок стал платным
На трассе М4 «Дон» появился новый платный участок.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Цыганова заявила, что дочь Алсу заранее знала о победе на «Голосе»
В интервью «Царьграду» Цыганова пояснила, что судит и с позиции психолога, и как профессиональная актриса.
Обновлено в 11:11
Здоровье
В Ижевске начала работу новая поликлиника в «бережливом» формате
В Ижевске начала работать новая поликлиника №4 в Ленинском районе.
Обновлено в 15:13
Кино
Слух дня: Marvel снимет суперзлодейский фильм «Громовержцы»
Кто появится в картине Marvel, пока неясно, но по слухам, мы можем увидеть Лидера из комиксов про Халка.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Во ФСИН заявили о возврате следователями в СИЗО «еле живых» арестантов
«Бывает и так, что, например, из СИЗО следователи забирают арестованного на какие-то следственные действия, он при этом живой и здоровый, а возвращают нам его потом еле живым», — добавил замдиректора ФСИН.
Обновлено в 14:33