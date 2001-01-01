Футбол

Агент: «Икарди хочет остаться в „Интере“ на 150 лет»Soccer.ru 04:10

Мауро хочет остаться, это его выбор. Если Спаллетти останется в "Интере" на 100 лет, то Мауро - на все 150.
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Ванда Нара: «Спаллетти хочет остаться в „Интере“ на 100 лет? Икарди моложе, он останется на 150 лет»

Спорт-Экспресс15:33

Жена Икарди: Мауро моложе Спаллетти, он останется в «Интере» на 150 лет

Чемпионат14:38

Жена Икарди выложила фото топлес

Sportmail.ru09:25

Нара: «Спаллетти хочет остаться в „Интере“ на 100 лет? Икарди моложе, он останется на 150»

Бомбардир.ру14:20

Ванда Нара: «Икарди моложе Спаллетти. Он останется в „Интере“ на 150 лет»

Sports.ru13:47

Жена Икарди: «Мауро хотел бы остаться в „Интере“ на 150 лет»

Евро-футбол.ру11:43

Агент: «Икарди хочет остаться в „Интере“ на 150 лет»

Soccer.ru04:10
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Политика

Путин посоветовал Зеленскому вернуть украинский паспорт Саакашвили

Президент РФ Владимир Путин считает, что было бы справедливым вернуть украинский паспорт изгнанному из страны экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 10:13
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Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Политика

Украинский министр объяснил свои слова о «мразях» в ДНР и ЛНР

Министр социальной политики Украины Андрей Рева попытался оправдаться за свое заявление о жителях ДНР и ЛНР, которых он ранее назвал "мразями".
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

Источник: ВС РФ испытали легкий многоцелевой автомобиль «Лада 4×4»

Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, машина закреплена за подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ).
Обновлено в 15:10
Транспорт

Транспорт будущего на улицах столицы: 5 мифов об электробусе

В прошлом году на столичные улицы вышел новый вид транспорта — электробус.
Обновлено в 15:38
Армия и оружие

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Обновлено в 16:41
Общество

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Технологии

Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM

Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Армия и оружие

В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.
Обновлено в 16:10
Происшествия

Отцу полковника Захарченко дали 4 года колонии

Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова вспомнила, как актер уговаривал ее выйти замуж

Единственной официальной женой актера стала психолог Ксения Бик. Марьянова не стало в октябре 2017 года.
Обновлено в 06:14
Общество

Император Японии Акихито покидает престол

Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Кино

Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Спорт

Ковтун рассказал, что хотел бы изменить в своей карьере

Максим Ковтун, объявивший о завершении карьеры профессионального фигуриста, рассказал, что хотел бы изменить в прошлом.
Обновлено в 12:35
Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

За семью печатями: детали закрытой вечеринки в честь юбилея Аллы Пугачевой

Сама Алла Борисовна отметила 70-летие трижды — в узком семейном кругу 15 апреля, вместе с командой, готовившей ее кремлевский концерт, 17 апреля, и 20-го — с друзьями и коллегами в элитном ресторане на Рублевке.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

ИГ впервые за пять лет опубликовало видео с участием аль-Багдади

Группировка «Исламское государство» (запрещена в России) впервые с 2014 года представила видеозапись, на которой предположительно фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.
Обновлено в 14:37
Общество

Гоблин раскритиковал фильм Дудя о Колыме

Обновлено в 04:31
Общество

«Алые паруса» 2019 в Петербурге пройдут 23 июня

Обновлено в 11:37
Футбол

«Рубин» поздравил Бухарова с рождением сына

Рубин поздравил своего форварда с рождением ребенка.
Обновлено в 16:29
Футбол

«Оренбург» и «Арсенал» сыграли вничью, «Арсенал» обошел «Спартак»

В последнем матче 26-го тура тура сегодня играют "Спартак" и "Рубин". Начало игры - в 19:30 по московскому времени.
Обновлено в 11:49
Кино

Вышел трейлер четвертой серии финала «Игры престолов»

Четвертную серию поставил Дэвид Наттер, снявший первый и второй эпизоды этого сезона.
Обновлено в 09:15
Гаджеты

Windows 10 «растолстеет» минимум до 32 Гбайт

Если ранее минимальное требование к хранилищу в Windows 10 составляло 16 Гбайт для 32-разрядной установки, то дополнительные 7 Гбайт почти полностью занимали весь накопитель.
Обновлено в 16:09
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Экономика

UC Rusal сменила руководителя американского подразделения

UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
Обновлено в 17:59
Общество

Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
Кино

Warner Bros. назвала дату выхода третьей части «Фантастических тварей»

Представители американской киностудии Warner Bros. анонсировали выход третьей части популярной кинофраншизы «Фантастические звери».
Обновлено в 15:33
Гаджеты

Samsung для Galaxy A и Galaxy S10 выпустила серию чехлов Marvel

Рекомендованная розничная цена за чехлы для Galaxy S10 составляет 3490 рублей. Для Galaxy A50 и Galaxy A70 чехлы обойдутся в 2590 рублей.
Обновлено в 13:00
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