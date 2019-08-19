Футбол
Агент Икарди: Мауро не перейдёт в «Монако»Чемпионат 11:03
Ванда Нара, жена и агент нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, исключила возможность перехода супруга в «Монако».
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Футбол
Владелец «Спартака» Федун поздравил команду с победой в дерби
Обновлено в 16:47
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:03
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Футбол
«МЮ» упустил победу в матче чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном»
"Манчестер Юнайтед" в гостях сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" в матче второго тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 17:07
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Новым мэром Риги избран временно исполнявший обязанности градоначальника представитель партии «Честь служить Риге» (ЧСР) Олег Буров.
Обновлено в 16:39
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Минтранс признал невозможность полностью защитить аэропорты от птиц
Аэродром Летно-исследовательского института имени Громова, который используется подмосковным аэропортом Жуковский, выполняет все требования орнитологической защиты, однако на 100% обеспечить защиту от птиц не удастся.
Обновлено в 12:26
Авто
Hyundai Veloster со средним расположением двигателя замечен на тестах
Hyundai ведет разработку нового Veloster со средним расположением двигателя и сегодня появились новые шпионские фотографии модели во время дорожным тестов.
Обновлено в 11:43
Технологии
Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн
Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.
Обновлено в 10:58
Футбол
Кононов: Жиго не дождётся, что будет играть центральным нападающим
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов положительно оценил игру французского защитника Самуэля Жиго в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1), но заметил, что не собирается использовать его на позиции центрального нападающего.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Футбол
Гус Тил: «В перерыве Кононов был немного зол»
В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль.
Обновлено в 15:25
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы, которые нравятся дочери Лее
Поклонники актера просят актера побриться, но малышке Лее усы нравятся, а это для Брэдли сейчас самое главное.
Обновлено в 12:38
Авто
«ПСМА Рус» снова запустил производство после летнего отпуска
В рамках СПИК Группа PSA собирается расширить модельный ряд авто, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, в том числе за счет моделей Opel, вложить средства в новую платформу, запустить производство полноприводных вариаций Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer.
Обновлено в 08:09
Финансы
Курс доллара: Сбербанк сделал прогноз на фоне резкого падения рубля
На прошлой неделе курс рубля ослаб, а причиной тому стало ухудшение внешнего фона, которое приводило к продажам валют развивающихся стран и укреплению доллара, говорится в отчете Сбербанка.
Обновлено в 12:24
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала, почему уходила от Олега Стриженова
Пырьева долго терпела такое поведение супруга, однако не выдержала и приняла решение уйти от него.
Обновлено в 12:01
Единоборства
Макгрегор назвал Бекхэма иконой стиля
Обновлено в 15:18
Футбол
Арбитр Матюнин признал ошибку в матче с «Зенитом»
Напомним, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак попросил в Instagram прощения у судей за резкость после матча «Зенита» с «Ахматом».
Обновлено в 09:36