Футбол

Агент Икарди: Мауро не перейдёт в «Монако»Чемпионат 11:03

Ванда Нара, жена и агент нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, исключила возможность перехода супруга в «Монако».
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Агент Икарди: «Мауро не перейдет в „Монако“»

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