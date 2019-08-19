Ванда Нара, жена и агент нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди, исключила возможность перехода супруга в «Монако».

Агент Икарди: Мауро не перейдёт в «Монако»

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